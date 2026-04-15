Feuerschwanz & Mircale Of Sound am 19.03.2026 in den Hamburger Docks

Event : Knightclub Tour 2026

Headliner : Feuerschwanz

Vorband : Miracle Of Sound

Ort : Docks Hamburg

Datum : 19.03.2026

Genre : Folk & Power Metal

Besucher : Um die tausend

Setlisten: Feuerschwanz | Miracle Of Sound

So, die Docks, eine der letzten bekannten Hamburger Venues, die ich noch nicht kenne. Direkt auf der Reeperbahn, ein paar Dutzend Meter neben der Davidswache. Gut zu erreichen – und überraschend hübsch, zumindest außerhalb der Toiletten. Etwas größer als die Markthalle, mit einem blau-roten Skylight und ein paar Glaskästen für Raucher:innen. Ironischerweise dürfte die Luft da drin nicht viel schlechter als im Rest der Halle sein. Denn eine Lüftung sucht man hier vergebens. Kein Windhauch, um im Moshpit abzukühlen. Später am Abend werde ich sehr neidisch auf die beiden Kerle sein, die in ihren orangen Tanktops aus einem Hongkong-Actionfilm gefallen sein könnten. Für die zwei dürfte es immerhin ganz angenehm sein. Wie die Leute in Fell oder Kette überleben, erschließt sich mir nicht.

Miracle Of Sound: Aus einem Studioprojekt wird nicht über Nacht eine großartige Live-Band

Aber zurück zum Anfang: Miracle Of Sound eröffnen den Abend. Bisher hatte ich das nur als Studioprojekt wahrgenommen, das virale Gaming-Songs veröffentlicht. An Valhalla Calling oder Wake The White Wolf vorbeizukommen, war in den letzten Jahren gar nicht so einfach. Jetzt steht da eine junge, irische Band rund um Gavin Dunne auf der Bühne. Der ist leider heiser. Der Soundmix ist nicht ganz ideal. Und alle akustischen Instrumente kommen vom Band, nur die elektronischen und die Drums sind live.

Der Auftritt kommt trotzdem an, reißt mich aber nicht vom Hocker. Denn für eine geile Liveband, braucht es mehr als ein paar gut arrangierte Studiosongs und eine zwischendurch tanzende Keyboarderin – und das sage ich bei einem Feuerschwanz-Konzert. Den Liedern fehlt das Live-Momentum; der Part, bei dem das Publikum von selbst haltlos mitmacht. Heute springt bei mir kein Funke über. Aber mit etwas mehr Bühnenerfahrung und einem anderen Show-Konzept könnten Miracle Of Sound richtig gut sein. Nur heute sind sie nicht so stark, wie ihr Hype groß ist.

Feuerschwanz: Wenn ein Fan auf der Bühne zum Bastard gekürt wird

Und damit zu Feuerschwanz, oder anders: ein durchgehender Adrenalinrausch im Moshpit. Übrigens, die Fotos sind von der Lords Of Fyre Tour in Hannover. Optisch hat sich an der Show nicht viel getan, aber diesmal bin ich mitten in der Crowd. Vom ersten Moment an ist Party. Glitzer fliegt aus der Gitarre und die Zeit verfliegt. Ein junger Recke wird aus dem Publikum geholt und auf der Bühne zum Bastard von Hamburg gekürzt – der Schock steht ihm ins Gesicht geschrieben. Beim folgenden Bastard von Asgard kann er dann großzügig Crowdsurfen, worauf danach ein “Der Bastard hat seinen Schlüsselbund verloren!” durch die Halle schallt, das schnell geklärt wird.

Beim Schubsetanz wird alles zur Wall Of Death geöffnet, woraufhin erst einmal zwei Helden oder Wahnsinnige in Plastikmüllbeuteln den Anfang machen. Sackhüpfend. Wie die das überleben, übersteigt meinen Verstand. Im folgenden Moshpit bin ich nur noch ein Teilchen ohne Kontrolle …

Der böse Herrscher Söder in München

Kurz Pause, während Ben Metzner den Themenwechsel anmoderiert: Es gilt, das Auenland zu retten. Vor dem dunklen Thron in München Mordor. Dem bösen Herrscher Söder Sauron. Natürlich wird ihm das in Hamburg dankend abgenommen, ehe Sam The Brave erklingt. Währenddessen verschwindet der Hauptmann Feuerschwanz. Im Vergleich mit Ben Metzner als ‘Hodi’ hat er allgemein nicht sooo viel Präsenz. Der Hauptmann taucht dafür nach dem Song auf einer Soundstage-Bühne im Publikum auf und lenkt lange genug ab, dass auch Hodi und Johanna mit ihrer Geige dazukommen können. Ihre Rückkehr zur Bühne wird danach mit Taking The Hobbits To Isengard als Drumsolo gedeckt.

Bisher unterscheidet sich das Konzert nicht groß von der Lords Of Fyre Tour im Herbst, vermutlich auch nicht von vielen anderen Feuerschwanz-Konzerten der letzten Jahre. Auch Ritter Dag von der SDP war zwischendurch aufgetaucht, um den Knightclub zu feiern. Aber das heißt nicht, dass es langweilig wäre. Alles funktioniert perfekt. Der Eskapismus ist durchoptimiert, im Moshpit verfliegt jede dunkle Laune, bis man vor Hitze nicht mehr atmen kann. Erst die ausgezogenen, wirbelnden T-Shirts bei Hörner Hoch kühlen die Halle einen Hauch runter. Und wenn gesprungen wird, bebt der ganze Hallenboden. Und als sich Hodi für die Rohirim in den Moshpit stürzt, folgt ihm einfach der Tourfotograf – der muss sich seiner selbst verdammt sicher sein! Respekt!

Eigentlich perfekt, aber …

Es ist einfach grandios, und als der Gangnam Style vom Band alle rauswerfen soll, wird einfach dazu getanzt. Eigentlich ein perfekter Abend, um den Kopf freizukriegen. Eine Ausnahme: Ein paar Mosher, die Das Elfte Gebot in der Zugabe etwas zu wörtlich nehmen – gerade die in Rüstung. Ich wollte heute nicht in diesem Moshpit sterben …

Warum dann das ‘Eigentlich’? Vermutlich habe ich in letzter Zeit zu viel zu Sexismus in der Metalszene recherchiert. Und da bleibt bei Feuerschwanz leider ein Hauch von Beigeschmack. Beim Bersekermode sind Hodi und der Hauptmann zwar zu schwach, um die Hämmer der Schildmaiden Yennefer und Hela zu heben. Und das bleibt auch nicht der einzige ironische Seitenhieb auf ihre Rolle. Aber es ist eine Bühnenshow von einem Haufen Kerlen, einer Geigerin – und zwei Performerinnen, die in knappen Lederrüstungs-Bikinis oder Nonnenkleidern tanzen und schauspielern. Die Zeiten des Sex Ist Muss mit räkelnden Miezen sind für Feuerschwanz zwar vorbei. Aber es geht trotzdem nur um Spaß und Party, gibt währenddessen fast keine Reflexion. Bei den Pulveraffen bekomme ich genauso Party ohne Grenzen, aber auch Nachdenkliches. Ich sag nur: Mann Über Bord … Das fehlt mir hier im Rückblick. Ein Impuls, dass die Szene nicht nur feiern, sondern sich auch weiterentwickeln darf. Dass wir der Realität entkommen dürfen, aber auch besser als unser altes Ich werden sollen.