Ungehindert Dabei: Verein für Barrierefreiheit und Teilhabe in der Festival- und Veranstaltungsbranche

Im Juni letzten Jahres verkündeten die Veruga GmbH und die HKES GmbH unter dem Namen Ungehindert Dabei – live.laut.inklusiv eine weitreichende Zusammenarbeit, um andere Veranstalter bei der Durchführung von barrierearmen Veranstaltungen zu unterstützen. Im gemeinsamen Austausch wurde schnell deutlich, dass in der Veranstaltungsbranche Bedarf an Lösungen und Angeboten besteht, um Menschen mit Behinderung kulturelle Teilhabe nicht nur zu erleichtern, sondern in vielen Fällen überhaupt erst zu ermöglichen. In den letzten Monaten wurden Konzept und Ziele dieses Projekts weiter ausgearbeitet und nun ein passender Rahmen für die zukünftige Arbeit geschaffen:

Am 30. März 2026 fand in Goslar die Gründungsveranstaltung des künftig unter dem Namen Ungehindert Dabei e.V. firmierenden Vereins statt. Dabei wurde von den 13 anwesenden Gründungsmitgliedern, darunter Vertreter des Rockharz, der HKES sowie Einzelpersonen aus der Festivalbranche, unter anderem die Satzung des Vereins verabschiedet.

Ein zentraler Bestandteil der Vereinsarbeit ist der Aufbau eines Netzwerks für die Vereinsmitglieder. Dieses Netzwerk bietet eine Plattform für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung, insbesondere für Veranstaltende, interessierte Organisationen, Fachkräfte sowie betroffene Menschen, die sich mit dem Thema Barrierefreiheit auf Veranstaltungen beschäftigen oder dieses aktiv voranbringen möchten. Als ergänzenden Bestandteil des Angebots erarbeitet der Verein derzeit die Kriterien eines Zertifizierungsprozesses, den Veranstaltende durchlaufen können, um ihre bestehenden Maßnahmen zur Barrierefreiheit in Form eines Klassifizierungs-Siegels aufzuzeigen und gleichzeitig ihr Engagement sichtbar zu machen.

Bereits im Anschluss an die Gründungsveranstaltung wurde das Vereinskonzept weiteren Vertretern der Festival- und Veranstaltungsbranche (darunter Metal Frenzy Festival, Deichbrand Festival und New Healing Festival) vorgestellt. Der dabei entstandene Austausch wird über den Sommer unter anderem auch in Pilotprojekten fortgeführt, und die dabei gewonnenen Erfahrungen fließen in die Weiterentwicklung der Vereinskonzepte ein.

Nach erfolgter Eintragung in das Vereinsregister soll das bisher temporäre Online-Angebot unter www.ungehindert-dabei.de ausgebaut und mit allen Informationen rund um die Vereinsarbeit versehen werden. Interessierte Veranstalter können sich jedoch bereits ab sofort unter info@ungehindert-dabei.de informieren und mehr über Konzept, Ziele, Arbeitsweise und Satzung erfahren.