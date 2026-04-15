Visionatica: stellen ihre neue Sängerin Levina Scheller vor

Die Nürnberger Symphonic-Metal-Band Visionatic ist wieder komplett. Levina Scheller übernimmt den Job am Mikrofon.

Levina ist 22 Jahre alt und kommt aus Lauf an der Pegnitz. Sie lebt für Musik. Seit 2020 schreibt und produziert sie ihre eigenen Songs und studiert zurzeit digitale Musikproduktion in München – mit dem klaren Ziel, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Schon mit sechs Jahren entdeckte sie ihre Liebe zum Singen und hat ihre Stimme seitdem durch Gesangsunterricht stetig weiterentwickelt. Auch begeistert sie das Schreiben eigener Texte – auf Deutsch und Englisch.

Levina selbst: „Auch wenn ich gesanglich in große Fußstapfen trete, bedeutet es mir viel, nun Teil von Visionatica zu sein und die Rolle der Frontfrau übernehmen zu dürfen.

Ich möchte den Stil der Musik bewahren und gleichzeitig meine eigene Stimme und Persönlichkeit in die Songs einbringen – ich freue mich auf alles, was kommt.“

Aktuelles Visionatica-Album: visionatica.epr.rocks

digital: save-it.cc/epr/harrowing-insight

Line-Up:

Levina Scheller – Vocals

Manuel Buhl – Guitar

Gerhard Spanner – Drums

Tim Zahn – Bass