EMA Fest 2026 am 19.06.2026 in der Szenerie in Leer (Vorbericht)

Eventname: EMA Fest 2026

Headliner: Gravestone

Vorbands: Fleshworks und Tears Of Decay

Datum: 19,.06.2026

Ort: Szenerie Leer, Ostersteg, 26789 Leer

Kosten: Abendkasse – Pay What You Want

Genre: Death Metal

Besucher: 100

Veranstalter: Eastfrisian Metal Association und Szenerie Leer

Link: https://www.facebook.com/events/4218928825091164

Die Eastfrisian Metal Association, die ostfriesische Vereinigung von ostfriesischen Metalfans und Musikern, lädt wieder mal zum Feiern ein. Dieses Mal dürfen sich die Freunde des gepflegten Death Metal freuen.

Fleshworks – Old School Death Metal aus Osnabrück – https://www.facebook.com/Fleshworksdeathmetal

Tears Of Decay – EMA Band – old school brutal Death Metal seit 1997 aus Ostfriesland/Bremen

https://www.facebook.com/TEARSOFDECAY

Gravestone – Schweden Death Metal Punks spielen Punky Death Metal mit Penki (Ex-Entrails)

https://www.facebook.com/GravestoneSwe

Death Metal Lunatics sammeln also ihre Knochen ein und bewegen sich am 19.06.2026 in die Szenerie Leer.

Einen Vorverkauf wird es nicht geben. „Pay What You Want“ ist das Motto.

Die Pforte öffnet sich um 20:00 Uhr. Beginn wird dann ca. 21:00 Uhr sein.