EMA Fest 2026 am 19.06.2026 in der Szenerie in Leer (Vorbericht)

Eventname: EMA Fest 2026
Headliner: Gravestone
Vorbands: Fleshworks und Tears Of Decay
Datum: 19,.06.2026
Ort: Szenerie Leer, Ostersteg, 26789 Leer
Kosten: Abendkasse – Pay What You Want
Genre: Death Metal
Besucher: 100
Veranstalter: Eastfrisian Metal Association und Szenerie Leer
Link: https://www.facebook.com/events/4218928825091164
Die Eastfrisian Metal Association, die ostfriesische Vereinigung von ostfriesischen Metalfans und Musikern, lädt wieder mal zum Feiern ein. Dieses Mal dürfen sich die Freunde des gepflegten Death Metal freuen.
Fleshworks – Old School Death Metal aus Osnabrück – https://www.facebook.com/Fleshworksdeathmetal
Tears Of Decay – EMA Band – old school brutal Death Metal seit 1997 aus Ostfriesland/Bremen
https://www.facebook.com/TEARSOFDECAY
Gravestone – Schweden Death Metal Punks spielen Punky Death Metal mit Penki (Ex-Entrails)
https://www.facebook.com/GravestoneSwe
Death Metal Lunatics sammeln also ihre Knochen ein und bewegen sich am 19.06.2026 in die Szenerie Leer.
Einen Vorverkauf wird es nicht geben. „Pay What You Want“ ist das Motto.
Die Pforte öffnet sich um 20:00 Uhr. Beginn wird dann ca. 21:00 Uhr sein.