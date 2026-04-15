The BossHoss: spielen am 10.09.2026 auf dem Festplatz am Sportforum in  Wilhelmshaven

Mit dem Sound des neuen Albums Back To The Boots kehren The BossHoss zu ihren musikalischen Wurzeln zurück: rauer, roher, ehrlicher denn je. Gekoppelt mit ihren Greatest Hits von Don’t Gimme That, Dos Bros, Do It, Jolene und vielen mehr lässt die Band keine Wünsche offen. Hier wird live gerockt, ohne Kompromisse!

Back To The Boots ist eine Hommage an die eigenen Anfänge: musikalisch, stilistisch und live. Ihr Sound: moderner, international inspirierter Country-Rock mitten im aktuellen Genre-Revival, das Acts wie Beyoncé, Post Malone oder Shaboozey gerade weltweit feiern. The BossHoss surfen dabei authentisch und mit viel Spielfreude ganz vorne auf dieser Welle und bringen ihren unverwechselbaren Mix aus Country, Americana und Southern-Rock mit. Natürlich inklusive der spektakulären Single I’ll Be Back mit Arnold Schwarzenegger.

Tickets sind über Mein LIEBLINGS Event GmbH erhältlich.

The BossHoss

Ort: Festplatz am Sportforum, Wilhelmshaven

Datum: 10.09.2026

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.de/events/the-bosshoss-back-to-the-boots-live-summer-2026