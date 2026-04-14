Sacriversum: veröffentlichen neue Single zum Album-Titelsong „Before The Birth Of Light“

Sacriversum wurden 1992 in Łódź (Polen) gegründet und spielen Old-School-Death-Metal mit progressiven Elementen und atmosphärischen Klängen, was ihre komplexe Mischung zu etwas Besonderem und Einzigartigem macht. Ihr Debütalbum The Shadow Of The Golden Fire erschien 1994, zu einer Zeit, als viele Death-Metal-Bands begannen, ihre Grenzen zu erweitern und experimenteller zu werden. Ihre Musik passte perfekt zu legendären Bands wie Pestilence, Death, Gorefest und Atheist. Und das gilt für Sacriversum und ihr bevorstehendes neues Album Before The Birth Of Light umso mehr.

Nun veröffentlichten Sacriversum ihre dritte Single zum Albumtitelsong Before The Birth Of Light:

Streaming: https://save-it.cc/fireflash/before

Bandcamp: https://ff-sacriversum.bandcamp.com/track/before-the-birth-of-light

„Für jeden Soldaten der Wikingerarmee bestand das oberste Ziel der Schlacht bekanntlich darin, Walhalla zu erreichen, das mythische Land der gefallenen Krieger. Man musste im Kampf einen ruhmreichen Tod sterben, um die Tore Walhallas zu erreichen; es gab keinen anderen Weg dorthin. Aber würde das goldene Licht von Walhalla in einem modernen, eher mythischen Sinne dem christlichen Paradies ähneln? Nicht unbedingt. Es ist vielmehr ein Symbol für eine gewisse Erleuchtung, für das Erreichen eines Bewusstseinszustands darüber, was man über sich selbst, seinen Weg und dessen Grenzen wissen muss. Der Titel dieses Songs ist durch Licht oder Erleuchtung mit dem Titel des gesamten Albums verbunden“, konstatiert die Band.

Das Album Before The Birth Of Light erscheint am 8. Mai als CD Jewelcase sowie limitiertes, schwarzes Vinyl (300 Exemplare) sowie digital: