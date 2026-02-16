Sacriversum: kündigen neues Album an und veröffentlichen die erste Single & Lyric Video zu „Let Us Ride The World“

Sacriversum wurden 1992 in Łódź (Polen) gegründet und spielen Old-School-Death-Metal mit progressiven Elementen und atmosphärischen Klängen, was ihre komplexe Mischung besonders und einzigartig macht. Ihr Debütalbum The Shadow Of The Golden Fire erschien 1994, zu einer Zeit, als viele Death-Metal-Bands begannen, ihre Grenzen zu erweitern und experimenteller zu werden. Ihre Musik passte perfekt zu legendären Bands wie Pestilence, Death, Gorefest und Atheist. Und das gilt umso mehr für Sacriversum und ihr bevorstehendes neues Album Before The Birth Of Light, das am 8. Mai 2026 über Fireflash Records (Holy Moses, Wolf, Depressive Age u.a.) auf CD und limitierter LP sowie digital veröffentlicht werden wird.

Am Freitag veröffentlichten Sacriversum ihre erste Single Let Us Ride The World:

„Die gesamte Botschaft dieses Albums kann wörtlich und historisch verstanden werden, als Darstellung der Wikingerinvasion, aber auch metaphorisch, als Darstellung der außergewöhnlichen Stärke, Dynamik und unaufhaltsamen Energie, die eine gut aufeinander abgestimmte Gruppe von Menschen in ihre Handlungen einbringen kann. Der Song Let Us Ride The World handelt davon, was wir fühlen, wenn wir gemeinsam eine Kraft schaffen, die es uns ermöglicht, die Welt zu erobern, ganz einfach. So fühlen sich nicht nur Musiker, die gerne zusammen in einer Band spielen, sondern auch alle, denen es gelungen ist, andere auf der Grundlage von „Teamgeist“ um sich zu versammeln. In den Texten spricht eine Gruppe von Wikingern wörtlich Thor an, eine der wichtigsten Gottheiten dieser Mythologie. Heute, in der Moderne, könnten wir sagen: „Wir gehen als Herde, niemand kann uns besiegen!“, so die Band.

Das Album bietet rohen Old School Death Metal, mit dem unvergleichbaren Hammondorgel-Sound. Death trifft auf Deep Purple. Tradition trifft auf Fiktion, ähnlich wie zuletzt bei Blood Incantation, oder den experimentelleren Alben der oben genannten Bands. Seit 2022 sind Sacriversum zurück und machen dort weiter, wo sie mit ihrem Debütalbum aufgehört haben. Die neun neuen Tracks auf Before The Birth Of Light sind möglicherweise die besten Songs, die Sacriversum je komponiert haben und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, lassen sie einen nicht mehr los. Es ist eine dunkle Reise in eine andere Dimension, eine andere Zeit und einen anderen Raum. Man wird in ihre eigene Welt hineingezogen, in eine Zeit „vor der Geburt des Lichts“.

Before The Birth Of Light Tracklist:

1. From The Sea Side

2. We’re Storming Through The Night

3. Let Us Ride The World

4. Golden Lights Of Valhalla

5. March Of The Giants

6. Before The Birth Of Light

7. We Die, We Fly

8. Chaotic Realm Of The Sea

9. Chief Of The Fearless

Sacriversum sind:

Remigiusz „Remo” Mielczarek – Bass, Gesang

Krystian „MacKozer” Kozerawski – Gitarre

Olaf „Olafsson“ Kozerawski- Gitarre

Krzysztof „Baran” Baranowicz – Keyboards

Jan „Trocin” Traciński – Schlagzeug