Samurai Pizza Cats: veröffentlichen neue Single „T-Rex(plosion)” feat. Ankor aus ihrem kommenden Album

Nachdem Samurai Pizza Cats letzten Monat ihr zweites Album Press Start angekündigt haben, veröffentlichen sie nun mit T-Rex(plosion) einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album – mit einem einzigartigen Gastauftritt der spanischen Modern-Metal-Band Ankor. Beide Bands haben sich für die Aufnahme des Musikvideos zusammengetan und sorgen für eine unterhaltsame Dynamik mit dinosauriergroßer Attitüde.

Das zweite Album Press Start von Samurai Pizza Cats wird am 27. März 2026 über Century Media Records veröffentlicht. T-Rex(plosion) folgt auf die vorherigen Single-Veröffentlichungen der Band Super Zero, Pandastruck, Fear No Slice und City Of Gold.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: