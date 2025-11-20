Samurai Pizza Cats: haben neue Single „City Of Gold“ veröffentlicht

Samurai Pizza Cats, Deutschlands Metalcore-Mavericks, bekannt für ihre meist spaßbetonte Musik, schlagen mit ihrer neuen Single City Of Gold neue Wege ein. Das neueste Werk des Quartetts wirkt verträumt und leicht cineastisch. Es passt gut zu den kälteren, dunkleren Tagen und vermittelt gleichzeitig eine energiegeladene, warm-positive Stimmung. City Of Gold ist zwar immer noch an den charakteristischen Sound der Band zu erkennen, könnte aber sowohl Fans als auch neue Hörer überraschen. Die Single wird von einem Musikvideo begleitet, das das Gefühl einer nächtlichen Fahrt durch die Lichter der Stadt vermittelt. City Of Gold folgt auf die früheren Veröffentlichungen der Band Super Zero, Pandastruck und Fear No Slice.

Samurai Pizza Cats live:

28.03.26 Deutschland Köln – Samurai Pizza Fest

04.04. – 05.04.26 Deutschland Oberndorf a. N. – Osterkreuzfest 2026

20.08. – 22.08.26 Deutschland Lich – Music Forge Festival 2026