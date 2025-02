Samurai Pizza Cats: unterschreiben bei Century Media Records

Die Katze ist aus dem Sack: Century Media Records freut sich, das Signing der deutschen Metalcore-Band Samurai Pizza Cats bekannt zu geben. Die Band bringt eine einzigartige Mischung aus Metal-, Death- und Trancecore auf das Label. Samurai Pizza Cats wurden 2021 gegründet und veröffentlichten 2023 ihr Debütalbum You’re Hellcome. Das Album wurde für seine innovative Mischung aus Dance- und Metal-Elementen, die energiegeladenen Auftritte und den Groove, der jeden Track durchdringt, gelobt.

Die Band sagt über das Signing: „Wir freuen uns unglaublich, jetzt Teil der Century Media Familie zu sein! Dieses Signing markiert ein neues, aufregendes Kapitel für uns, und wir können es kaum erwarten, alles, was kommt, mit euch allen zu teilen. Große Dinge liegen vor uns – bleibt dran!“

Ihre neueste Veröffentlichung Super Zero beschäftigt sich mit Themen wie Heldentum und Selbstakzeptanz und bietet eine dynamische Mischung aus Metalcore und elektronischen Elementen mit einem cineastischen Musikvideo, das bereits über 300.000 Aufrufe auf YouTube erreicht hat.

Die nächste Single der Band wird voraussichtlich nächsten Monat, am 20. März, veröffentlicht werden.

Samurai Pizza Cats ist eine deutsche Metalcore-Band, die im Jahr 2021 in Castrop-Rauxel gegründet wurde. Die Band besteht aus Sänger Sebastian Fischer, Gitarrist Daniel Haniß, Bassist Stefan Reufer und Schlagzeuger Stefan Buchwald. Ihr Name ist eine Anspielung auf die gleichnamige Anime-Serie aus den 1990er-Jahren. Durch ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihren einzigartigen Sound, der Metalcore-, Deathcore- und Trancecore-Elemente miteinander verbindet, hat sich die Band schnell eine treue Fangemeinde erspielt. Samurai Pizza Cats veröffentlichten ihr Debütalbum You’re Hellcome im September 2023 und etablierten sich in der deutschen Metalcore-Szene.

Samurai Pizza Cats live:

Die Samurai Pizza Cats werden im Mai mit vier exklusiven Headliner-Shows in Hamburg und Köln die Live-Bühnen in Deutschland unsicher machen: Beide Shows sind die offiziellen Super Zero-Mottopartys, bei denen Gäste mit einem Superheldenkostüm ein besonderes Goodie erhalten. Die Fans können sich auf eine unvergessliche, lustige und heftige Nacht freuen.

Tickets für alle Shows gibt es HIER.

01.05.25 Köln (Köln) – Club Volta

02.05.25 Hamburg – Knust

30.05.25 Berlin – Lido

31.05.25 Stuttgart – Im Wizemann

Außerdem werden Samurai Pizza Cats dieses Jahr ihre energiegeladenen Live-Bühnen auf verschiedene Festivals in Deutschland bringen.

05.04.25 Lingen – Metal Blast Vol. 3

06.06.25 Eichstätt – Open Air am Berg

07.06.25 Oettingen – Camping Battleground Open Air

13.07.25 Schkeuditz – Nexus Festival

29.08.25 Wörrstadt – Neuborn Open Air

25.10.25 Essen – Rocken Hilft

Samurai Pizza Cats Line-Up:

Sebastian Fischer – Vocals

Daniel Haniß – Guitar

Stefan Reufer – Bass

Stefan Buchwald – Drums

Samurai Pizza Cats online:

Website

Instagram

Facebook