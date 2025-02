BOBfest 2025: zweite Bandwelle fürs bestätigt

Deutschlands größtes Rockradio lädt zum zweiten BOBfest ein! Am 26. Juli 2025 rocken nun auch Danko Jones, H-Blockx und Thundermother mit Alice Cooper, Ugly Kid Joe und The New Roses die Bühne im SparkassenPark Mönchengladbach!

Danko Jones stehen für pure Energie: Das kanadische Power-Trio rund um Frontmann Danko Jones bringt eine Show auf die Bühne, die nach schweißtreibendem, ehrlichem Rock ‘n‘ Roll klingt. Mit Hits wie Had Enough, I Think Bad Thoughts und My Little RnR haben sie sich als eine der mitreißendsten Live-Bands der Szene etabliert. Ihre kompromisslosen Riffs und die charismatische Stimme von Danko Jones selbst machen ihre Shows zu einem Muss für jeden Rockfan.

H-Blockx bieten geballte Crossover-Power! Seit den 90ern mischen die Münsteraner mit ihrer explosiven Mischung aus Rock, Rap und Metal die Szene auf und haben mit Hits wie Risin’ High, Move und Countdown To Insanity ganze Generationen zum Durchdrehen gebracht. Ihre energiegeladenen Live-Shows sind legendär – mit fetten Gitarrenriffs, druckvollen Beats und einer Bühnenpräsenz, die keine Sekunde stillsteht. Bevor sie im Herbst auf Fillin The Blank Tour gehen, liefern sie exklusiv auf dem BOBfest eine Show, die jedem Rockfan den ultimativen Adrenalinkick verpasst!

Thundermother bringen den Spirit des Hard Rocks direkt aus Schweden aufs BOBfest! Die vier Musikerinnen stehen für laute Gitarren, treibende Beats und Attitüde, die an AC/DC und Motörhead erinnert. Mit Songs wie Whatever, Driving In Style und Bright Eyes haben sie sich in der internationalen Rockszene festgebissen und zeigen, dass Rockmusik auch im Jahr 2025 genauso wild, roh und ungezähmt ist wie eh und je. Mit ihrem neuen Album Dirty & Divine sind die Powerfrauen gerade unterwegs in Europa und runden ihre Tour mit dem BOBfest 2025 entsprechend krachend ab.

Auf dem Festivalgelände ist eine echte Rock-Oase zu erwarten: Von süßen und deftigen Leckereien über exklusive Merch-Stände und Vinyl-Schätze bis hin zu jeder Menge RADIO BOB! Spirit – hier bleibt kein Wunsch offen!

Wenn die Gitarren durch die Nacht schneiden, die Menge mitgrölt und der Sound über den SparkassenPark Mönchengladbach hinweg donnert, dann ist klar: Das BOBfest 2025 ist in vollem Gange!

Freut euch auf einen Tag voller Rock’n’Roll, denn das BOBfest hat einige Überraschungen in petto!

Tickets gibt’s bei uns im BOBShop unter: https://shop.radiobob.de/tickets/

Weitere Informationen auf https://www.radiobob.de/