H-Blockx: landen mit „Fillin_The_Blank“ auf Platz #3 der deutschen Album-Charts

Ein geschichtsträchtiger Tag für die H-Blockx aus Münster: mit Fillin_The_Blank, ihrem ersten Album seit 14 Jahren, steigt die Band auf Platz #3 in die deutschen Album-Charts ein.

Das ist nicht nur die höchste Chart-Position der Band jemals, sondern auch die erste Top10-Platzierung seit genau 30 (!) Jahren. Zuletzt schaffte es das Zweitlingswerk Discover My Soul 1996 auf Platz #7.

Die Band zeigt sich in euphorisch:

„STRAIGHT_INTO_THE_CHARTS! Leute, Fillin_The_Blank ist soeben auf Platz 3 (!) der Albumcharts eingestiegen!! Das ist die höchste Platzierung der gesamten Bandgeschichte. Unfassbar! Danke an unser gesamtes Team, unsere Blockheadfamily, die seit Sommer 2025 mit soviel Hingabe alle BLANKS mit Liebe gefüllt hat. Ihr seid die Geilsten! Ach ja, eine Sache noch: Wir waren nie weg, aber WIR SIND WIEDER DA!!“

Erschienen ist das neue Album über Solitary Man Records, das Label das von den Donots geführt wird.

Alex Siedenbiedel über den heutigen Erfolg:

„Wir freuen uns riesig, mit unserem Label-Team rund um Alex Schröder Teil dieses bandhistorischen Album-Erfolges sein zu dürfen. Peak Chartposition und beste Laune ever nach über 30 Jahren? Das ging nur, weil alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang gezogen haben.“

Ingo Knollmann ergänzt:

„Wir Donots, freuen uns riesig, gemeinsam mit unserem tollen Team und Label Solitary Man Records das neue großartige Album Fillin_The_Blank der H-Blockx auf das dritte Siegertreppchen der deutschen Albumcharts katapultiert zu haben. In einer anspruchsvollen Chartwoche hat sich einmal mehr gezeigt, dass handgemachte Sportgitarren-Musik auch in diesen Zeiten einen großen Stellenwert bei den Leuten da draußen hat – und dass ehrliche Songs, einfache Ideen und eine Menge Herzblut am Ende eben doch am nachhaltigsten sind! Herzlichen Glückwunsch, Henning, Tinte, Gudze und Steddy! Die 90er habt ihr im Jahr 2026 durchgespielt!“

Fleet Union bedankt sich ebenfalls beim Team Solitary Man Records, bei der Band und den zahlreichen Presse- und Medienpartner*innen für die erfolgreiche Zusammenarbeit!

Derzeit befinden sich die H-Blockx auf Release-Tour, die heute mit einem ausverkauften Konzert im Kassablanca in Jena endet. Im Sommer spielt die Band auf zahlreichen Festivals, weitere Headline-Termine werden in Kürze bekanntgegeben.

H-Blockx live 2026:

15.05. Weißenburg, Heimspiel Festival

05.06. Nürnberg, Rock Im Park

06.06. Nürburgring, Rock Am Ring

26.06. AT – Klam, Burg Clam (mit Electric Callboy)

27.06. CH – Grenchen – Summerside Festival

28.06. Lörrach, Stimmen Festival (mit Donots)

11.07. Nideggen, Tollrock

24.07. Moosburg, Schloss Moosburg (mit Electric Callboy)

30.07. Wacken, Wacken Open Air

31.07. Hannover, Fährmannsfest

01.08. Münster, Schloßplatz (mit Donots)

07.08. AT – Bildein, Picture On Festival

20.08. Leipzig, Parkbühne (mit Donots)

21.08. Gießen, Kultursommer (mit Donots)

22.08. Lübeck, Kulturwerft (mit Donots)