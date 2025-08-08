Taubertal Festival vom 07.08. bis 10.08.2025 in Rothenburg ob der Tauber – Tag 1

Festivalname: Taubertal Festival 2025

Bands: Mehnersmoos, H-Blockx, Dubioza Kolektiv, Papa Roach, I Prevail, Enter Shikari, Hilltop Hoods, Raum27, Kasi, Paula Carolina, From Fall To Spring, Lagerfeuerotz, Acoustic Basement, LosKsos, Kontra K, 01099, Madsen, Irie Révoltés, Team Scheisse, Heisskalt, Betontod, Revnoir, Thormesis, Uli Sailor Punkrock Piano, The Fusilli Corporation, Würzburger Kneipenchor, Yungblud, Nothing But Thieves, The Butcher Sisters, Ennio, The Chats, Emil Bulls, 100 Kilo Herz, Dampfbläser

Ort: Rothenburg ob der Tauber, Eiswiese

Datum: 07.08. – 10.08.2025

Genre: Rock, Pop, Alternative, HipHop, Metal

Veranstalter: KARO Konzert Agentur

Link: https://taubertal-festival.de/

Das Taubertal Festival hat alles richtig gemacht: Die Anreise verläuft gut, Besucher mit Tickets haben sich auf dem Zeltplatz schon eingerichtet und schönes Wetter gibt es am Wochenende auch!

Der Start ist ein Auftakt nach Maß. Leider verpassen wir die Anfangsband, Dubioza Kolektiv, eine Dub-Band aus Bosnien und Herzegowina, die die Leute feiern und schon mal den ersten Moshpit des Tages eröffnen. Balkan-Pop wie z.B. Kazu, No Espace, Himna Generacije, Take Me To America, Volio BiH oder U3PM, weil wir da noch unsere Einlassbänder holen. Aber bei H-Blockx sind wir mit am Start. Die Band präsentiert sich energiegeladen und spielfreudig wie immer und kann die Fans auf dem Gelände begeistern. Ein Hit jagt den anderen und man schwelgt in Erinnerungen bei Countdown To Insanity, Revolution, How Do You Feel, Little Girl, dem Snap-Cover The Power und natürlich dnn Klassikern Ring Of Fire und Risin‘ High. Guter Alternative-/Crossover-Sound, wie man ihn einfach mag und liebt.

Nach H-BlockX sind Mehnersmoos aus Frankfurt am Zug, ein Rap-Duo unter den Namen MadFred und Maydn, eine Kombination beider Nachnamen. Nicht ganz unser Geschmack, aber das aufgeschlossene und bunt gemischte Taubertal-Publikum ist ja bekannt, dass es jeden Künstler feiert und ihm den nötigen Raum und Platz für seine Show gibt. Dabei gibt es Songs wie Arschrapper, Rudi Völler, Blue Man Group oder Hätte Ich Gewusst.

Den Abschluss bildet die Silent Disco mit DJ Steve Clash, bei der sich die Hörer die Musik über Kopfhörer einverleiben. Über eine Leihgebühr konnte man mit dabei sein und seinen eigenen Sound über drei Kanäle wählen. Leider funktionierten nicht alle Kanäle, was das Vergnügen etwas schmälert.

Schön fürs Publikum, aber wir schauen uns dann mal lieber das Gelände an. Sehr idyllisch gelegen neben dem romantischen Rothenburg ob der Tauber befindet sich das Festival auf der sogenannten Eiswiese, inmitten von Wald und Natur. Ganz in der Nähe lädt ein gemütlicher Biergarten zum Entspannen ein, von dem man auch einfach mal nur der Musik zuhören kann. Auf dem Gelände sind neben den üblichen Verpflegungen und Toiletten die zwei Hauptbühnen. Am Zeltplatz selbst ist das Festival Village, bei dem zu Flunkyball-Turnieren, Yoga, einem Gauloises-Promo-Stand diverse Bands wie z.B. LosKsos, Lagerfeuerotz, der Würzburger Kneipenchor, The Fusili Coporation, Uli Sailor oder die Dampfbläser aufspielen.