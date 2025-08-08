Howling Giant: veröffentlichen ihre erste neue Single „Canyons“ und enthüllen Details zum kommenden Album „Crucible & Ruin“

Howling Giant präsentieren mit dem eingängigen Song Canyons einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Crucible & Ruin. Das dritte Studioalbum der Band aus Nashville, Tennessee, wird am 31. Oktober 2025 über Magnetic Eye Records veröffentlicht.

Hört euch Canyons hier an:

Howling Giant äußern sich dazu: „Our new album’s opening track Canyons is a fast paced exploration of a planet abandoned by its celestial origin,“ schreibt Gitarrist und Sänger Tom Polzine. „To me, this song feels like a transforming adventure unfolding with each riff, from high gain rhythmic passages to the shimmering acoustic outro. We’re so stoked to show you guys this first glimpse of our new record, and Canyons is in many ways the perfect gateway to all the ideas and concepts that live within Crucible & Ruin.“

Mit Crucible & Ruin macht die Band einen weiteren großen Schritt. Das Album vereint funkelnde Ideen, fesselnde Melodien und nahezu perfekte, schwere Riffs – ein bemerkenswerter Erfolg im Songwriting für eine noch junge Band!

Crucible & Ruin – Trackliste:

1. Canyons

2. Hunter’s Mark

3. Archon

4. Lesser Gods

5. Beholder I: Downfall

6. Archivist

7. Scepter And Scythe

8. Melchor’s Bones

9. The Observatory

10. Beholder II: Labyrinth

Dies ist das erste Album, das den neuen vierten Mitglied Adrian Lee Zambrano präsentiert. Obwohl der Gitarrist und Synthesizer-Spieler erst gegen Ende des Schreibprozesses zur Band stieß, konnte er dennoch mit coolen Texturen seinen Stempel auf dem Album hinterlassen. Die zusätzliche Gitarre verleiht dem Sound von Howling Giant mehr Punch und sorgt für einen etwas aggressiveren Ansatz im Vergleich zum Vorgänger Glass Future (2023).

Ein weiterer Pluspunkt für das Gesamtgefühl von Crucible & Ruin ist, dass dies das erste Album der Band ist, das vollständig in einem professionellen Studio aufgenommen wurde, im Gegensatz zu ihrem Heimstudio, The Bunker. Howling Giant haben sogar einige rohe Live-Aufnahmen der Band verwendet, um die Emotionen im Raum einzufangen.

Textlich behandelt Crucible & Ruin die Geschichte des Konflikts eines unerfahrenen Gottes gegen die Kräfte des urzeitlichen Chaos, was als übergreifendes Thema die Songs miteinander verbindet. Dies spiegelt sich auch im Albumcover wider, das von der Mutter von Gitarrist und Sänger Tom Polzine gemalt wurde und einen einzigartigen Stil aus Alkohol-Tinte auf Yupo-Papier zeigt.

Howling Giant stammen aus Nashville, Tennessee, USA, und umgehen die selbsternannte Musikstadt, die für ihre moderne Pop-Country-Produktion bekannt ist, während sie sich von den brillanten Songwritern und virtuosen Session-Musikern inspirieren lassen, die das musikalische Erbe der Stadt lebendig halten. Ein fruchtbarer Boden für ein herausragendes Fuzz-Psych-Power-Trio, das sich nun zu einem Quartett entwickelt hat und bewusst in der Tradition dieser Musik lebt!

Nach einer Trilogie von EPs, Howling Giant (2015), Black Hole Space Wizard: Part 1 (2016) und Black Hole Space Wizard: Part 2 (2017), trafen Howling Giant mit ihrem Debütalbum The Space Between Worlds im Jahr 2019 den Nerv von Kritikern und Fans. Glass Future stellte einen gewaltigen Sprung für die Band dar, die nun Sebastian Baltes, den Sohn des legendären Accept-Bassisten Peter Baltes, in ihren Reihen hatte. Veröffentlicht im Jahr 2023, brachte Glass Future ihre herausragende Musik und den dreifachen Gesang voll zur Geltung.

Howling Giant schreiten erneut voran und verweigern sich beharrlich, stillzustehen. Mit der Entwicklung zu einem Quartett sowie in ihrem Können als Musiker und Songwriter ist Crucible & Ruin ein Album, das mindestens so groß ist wie ihr Name. Glaubt nicht nur unserem Wort, hört es euch einfach an – oder zwei oder drei Mal…

Howling Giant online:

Tom Polzine – Gitarre, Gesang

Zach Wheeler – Schlagzeug, Gesang

Sebastian Baltes – Bass, Gesang

Adrian Lee Zambrano – Gitarren, Synthesizer

Howling Giant online:

https://www.facebook.com/howlinggiant

https://www.instagram.com/howlinggiant/#