Khemmis: veröffentlichen neue Single/Video „Beneath The Scythe“ vom kommenden Album

Khemmis setzen ihren Marsch auf ihr überragendes, neues und selbstbetiteltes Album fort – mit der Veröffentlichung von Beneath The Scythe, der neuesten Single des mit Spannung erwarteten fünften Studioalbums dieser Heavy-Metal-Institution aus Denver. Das Album erscheint am 12. Juni über Nuclear Blast Records.

Nach der explosiven ersten Single Invocation Of The Dreamer taucht Beneath The Scythe noch tiefer in das geschärfte künstlerische Selbstverständnis der Band ein: Es vereint kolossale Riffs, schwebende Melodien und jenes unverwechselbare emotionale Gewicht, das Khemmis seit über einem Jahrzehnt auszeichnet. Der Titel stammt von einem Album, auf dem die Band die reine Begeisterung am gemeinsamen Erschaffen von Heavy-Musik wiederentdeckt; der Song fängt dabei sowohl die Dunkelheit als auch den triumphierenden Geist ein, die das Herzstück von Khemmis bilden.

Stream: https://khemmis.bfan.link/beneath-the-scythe

Gitarrist und Sänger Ben Hutcherson kommentiert die neue Single wie folgt: „Beneath The Scythe is a track wherein all four of us just it rip. Dueling guitar solos? Check. Ripping drum fills? Check. A beautiful bass solo over a haunting, atmospheric interlude? Check! In some ways, Scythe feels like “classic Khemmis,” but we made sure that the song took the listener on a journey unlike anything we’ve done before. As always, this tune is best enjoyed at high volume while holding an ice-cold beverage in a room adorned with posters of Mercyful Fate, Iron Maiden, and At The Gates (RIP Tompa!).“

Parallel zur Veröffentlichung von Beneath The Scythe geben Khemmis auch den Vorbestellungsstart für eine neue, exklusive Vinyl-Variante ihres neuen Albums bekannt. Die auf weltweit nur 400 Exemplare limitierte LP erscheint auf transparentem, magentafarbenem Vinyl mit weißer Sprenkelung (Splatter-Effekt) und dürfte voraussichtlich schnell vergriffen sein – insbesondere angesichts der vorangegangenen exklusiven Pressung der Band, die innerhalb von weniger als 24 Stunden ausverkauft war. Die Nachfrage nach dem neuen Album steigt indes weiter an; so ist die kürzlich angekündigte, exklusive Vinyl-Edition des Decibel-Magazins bereits restlos ausverkauft – ein weiterer Beleg für die überwältigende Vorfreude auf die Rückkehr von Khemmis. Mehr Informationen findet ihr hier:

Khemmis online:

https://www.facebook.com/khemmisdoom

https://www.instagram.com/khemmisdoom