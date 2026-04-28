Godthrymm: enthüllen neue Single „The Sun Never Fell“ aus ihrem kommenden Album „Projections“

Die britischen Doom-Metal-Schwergewichte Godthrymm enthüllen mit der zweiten Single The Sun Never Fell weiterhin die Tiefe und den Umfang ihres kommenden dritten Albums Projections, das am 29. Mai über Profound Lore Records erscheint. Nach dem Debüt von Truth In My Own bietet der neue Track einen eindrucksvollen Einblick in die atmosphärische und vielschichtige Seite der Band und verbindet wuchtige Klänge mit erhabenen Melodien.

Godthrymm hier streamen: https://linktr.ee/godthrymm

Gitarrist und Sänger Hamish Glencross erklärt: „We present The Sun Never Fell as our second single from Projections, as it showcases the more grandiose epic sound of the band full of vocal harmonies, layer upon layer of instrumentation and massive riffs. The song strives to shine light through crushing darkness, with hope leading out of despair.“

Projections – Trackliste:

Trenches Deep Truth In My Own The Sun Never Fell Endure My Skin (feat. Aaron Stainthorpe) Jewels Hope Is Eternal

Projections wurde im Laufe des letzten Jahres in verschiedenen Studios unter der Leitung von Andy Hawkins und Glencross aufgenommen. Das Cover-Artwork stammt von Mitchell Nolte.

Mit Projections beenden Godthrymm eine Reise, die mit ihrem Debütalbum Reflections (2020) begann und mit dem von Kritikern gefeierten Album Distortions (2023) fortgesetzt wurde. Seit der Veröffentlichung von Reflections hat sich die Band im Laufe der Jahre stetig einen Namen als eine der bemerkenswertesten Newcomer-Bands der britischen Doom-Szene gemacht und wird oft dafür gelobt, den Geist des britischen Doom Metal der frühen bis mittleren 90er-Jahre wiederzubeleben – ein Sound, der eng mit Genre-Pionieren wie My Dying Bride, Paradise Lost und Anathema verbunden ist.

Da Godthrymm vom britischen Doom-Metal-Veteranen Hamish Glencross (ex-My Dying Bride, Vallenfyre und Solstice) gegründet wurde und von ihm geleitet wird, und Schlagzeuger Shaun Taylor-Steels (ex-My Dying Bride, Anathema und Solstice) in ihren Reihen hat, ist die klassische DNA des britischen Doom Metal bereits tief im Sound der Band verankert.

Dies spiegelt sich deutlich in Projections wider, das alles andere als eine nostalgische Reise ist, sondern vielmehr die Grundlagen von Distortions weiterentwickelt. Mit der erweiterten Besetzung heben Godthrymm ihren Sound auf ein neues Niveau an Tiefe, Komplexität und Dynamik, ohne dabei die gewaltige, emotional aufgeladene Wucht zu verlieren, die die Band seit ihrer Gründung prägt. Das Ergebnis ist ein Werk, das ihren Sound sowohl in Umfang als auch in Kohärenz erweitert – wohl ihre bisher vielschichtigste, abwechslungsreichste, komplexeste und aggressivste Veröffentlichung.

Projections – Album-Release-Show:

06/06/26 Leeds (UK) – Brudenell Social Club

Godthrymm sind:

Hamish Glencross – Gitarre & Gesang

Shaun Taylor-Steels – Schlagzeug

Bob Crolla – Bass

Catherine Glencross – Keyboard & Gesang

Kris McLaughin – Gitarre

Godthrymm online:

https://www.facebook.com/godthrymm/

https://www.instagram.com/godthrymm/