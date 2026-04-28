Tanzwut: kündigen Album „Herz Aus Stein“ an und veröffentlichen Single/Musikvideo

Was passiert, wenn wir aufhören zu fühlen, um besser zu funktionieren? Inspiriert von Hauffs Klassiker Das kalte Herz, übertragen Tanzwut mit der neuen Single Herz Aus Stein die düstere Moral des Märchens in das Hier und Jetzt.

In einer Welt, die von Optimierung, Filtern und emotionaler Distanz geprägt ist, stellt der Song die alles entscheidende Frage: Ist ein Herz aus Stein heute vielleicht sogar überlebenswichtig? In der Geschichte tauscht Peter Munk sein schlagendes Herz gegen einen kalten Stein, um Reichtum und Ansehen zu erlangen. Doch wie viel „Holländer-Michel“ steckt in unserer heutigen Leistungsgesellschaft? Der Song zieht die Parallele zu einer Zeit, in der Empathie oft als Schwäche gilt und emotionale Taubheit zum Schutzpanzer wird. Ist ein Herz aus Stein heute die einzige Rüstung, die uns noch schützt – oder ist es unser endgültiger Untergang?

Musikalisch verschmelzen raue Klänge mit einer Lyrik, die berührt. Der Song fungiert als leidenschaftlicher Appell gegen die emotionale Erstarrung und erinnert uns daran, dass wir ohne die Fähigkeit zu leiden auch die Fähigkeit zu lieben verlieren.

Die Single wird begleitet von einem Musikvideo, welches ihr hier ansehen könnt:

Tanzwut zwischen Aufbruch und Innehalten: Herz Aus Stein

Ein Album als Spiegel unserer Zeit

In einer Welt, die sich immer schneller dreht und in der die Schlagzeilen sich gegenseitig jagen, melden sich Tanzwut am 4. September 2026 mit einem Werk zurück, das genau dort ansetzt, wo es wehtut – und wo es heilt. Herz Aus Stein ist kein glattes Rock-Album; es ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Herz Aus Stein ist eine Abrechnung mit der Kälte unserer Zeit, aber auch eine Umarmung für diejenigen, die sich darin verloren fühlen.

Wer die Geschichte von Tanzwut kennt, weiß: Diese Band war noch nie leise, wenn es etwas zu sagen gab. Seit ihren Anfängen auf den Marktplätzen, als Dudelsäcke noch wie eine Rebellion gegen die Moderne klangen, haben sie sich stetig gewandelt.

„Wir haben uns diesmal die Masken der Spielleute noch ein Stück weiter heruntergerissen“, erklärt Frontmann Teufel. „Hinter dem Lärm und dem Spektakel stecken wir alle in derselben Haut. Die Welt fühlt sich oft versteinert an – wir wollten die Musik nutzen, um das Herz darunter wieder spürbar zu machen.“

Der Sound ist gewohnt druckvoll, fast schon punkig-trotzig. In einer Ära der Isolation und der digitalen Falschheit kehren Tanzwut zu einer fast vergessenen Tugend zurück: der nackten, musikalischen Ehrlichkeit.

Rockige und tanzwut-typische Lieder, wie Rosenkrieg oder Keine Band Für Eine Nacht werden ergänzt durch neue punkige Töne bei No Future, einem Song, welcher aktueller und berührender nicht sein könnte.

Der Song Die Sänger Singen Noch greift zudem das Thema der künstlichen Intelligenz auf, die zunehmend an Einfluss gewinnt. Dabei steht die Frage im Raum: Gehören wir womöglich zu den letzten echten Sängern?

Aber besonders in den ruhigen Momenten des Albums wird die Verletzlichkeit dieser Welt spürbar. Lieder wie Herz Aus Stein oder Ewig Wie Das Eis sind keine bloßen Balladen – sie sind ein Blick hinter die Kulissen einer Band, die nach Jahrzehnten im Rampenlicht die Stille nicht mehr fürchtet. Sie reflektieren den Wunsch nach Innehalten in einer Welt, die keine Pausen mehr kennt.

„Wir sind als Spielleute gestartet, die das Volk zum Tanzen bringen wollten“, erinnert sich Teufel. „Heute merken wir, dass die Menschen nicht nur den Lärm brauchen, um sich frei zu fühlen, sondern auch die Ruhe, um sich selbst wieder zu spüren. Herz Aus Stein ist unsere Antwort auf diesen Wunsch. Es ist laut genug, um Mauern einzureißen, und leise genug, um die Risse darin zu sehen.“

Das Album ist ein bunter Jahrmarkt der Gefühle: Mal peitschen die Beats wie bei einem rasanten Tanz auf dem Marktplatz, mal entführen epische Melodien in melancholische Tiefen. Es geht um die Fassaden, die wir uns aufbauen, und um den Moment, in dem die Musik sie zum Schmelzen bringt. Dreckig, laut und trotzdem überraschend nahbar. Ein Mix aus punkiger Attitüde, harten Riffs und Melodien, die dich erst in den Moshpit jagen und dann eiskalt am Herz packen. Und auch die Dudelsäcke als Markenzeichen dürfen nicht fehlen, wie die zarten Geigen und das Cello, welches den Sound von Tanzwut verfeinert.

„Wir wollten ein Album machen, das sich anfühlt wie eine durchtanzte Nacht in einer alten Schänke – wild, laut und verdammt lebendig“, sagt Teufel mit einem Augenzwinkern: „aber auch die verletzlichen Momente nicht vergessen, in denen die Welt den Atem anhält.“

Herz Aus Stein erscheint am 04.09.2026 als CD, Coloured Vinyl, exklusive Liquid Vinyl, limitierte Fanbox und auf allen Streaming-Plattformen.

Herz Aus Stein erscheint in mehreren besonderen Editionen für Sammler und Fans. Neben der edlen Grey Black Dust Vinyl und dem CD-Digipak gibt es exklusiv im NoCut- & Tanzwut-Shop zwei außergewöhnliche Varianten – die Red Marbled Vinyl sowie die faszinierende Liquid Vinyl (Black Layered, Grey Fluid).

Für alle, die mehr wollen als nur Musik, wartet die streng limitierte Fanbox – weltweit auf nur 666 Stück begrenzt. Sie ist mehr als ein Release, sie ist ein Erlebnis:

Freut euch auf das Album im Digipak, eine handsignierte Autogrammkarte und eine stilvolle Kette mit Herz-Anhänger im schwarzen Schmuckbeutel – gefertigt in der markanten Form des Albumcovers. Dazu kommen acht hochwertig bedruckte Untersetzer mit Bandporträts und Albumcover, eine Kosmetiktasche mit Bandlogo sowie eine rote Seife mit Patchouli-Duft.

Alles verpackt in einer edlen Holzbox in Lederoptik:

Ein echtes Sammlerstück für alle, die Herz Aus Stein nicht nur hören, sondern fühlen wollen.

Die Fanbox hier vorbestellen: https://nocut.shop/de/tanzwut-herz-aus-stein

Herz Aus Stein Tour 2026:

Special Guest: Sagenbringer

Präsentatoren: Sonic Seducer, Musix, SLAM, Legacy, metal.de und NoCut

16.10.26 Frankfurt Das Bett

17.10.26 Köln Club Volta

23.10.26 München Backstage Halle

24.10.26 Stuttgart Im Wizemann

29.10.26 Hamburg Bahnhof Pauli

30.10.26 Leipzig Hellraiser

31.10.26 Rostock M.A.U. Club

05.11.26 Nürnberg Hirsch

06.11.26 Zwickau Alter Gasometer

07.11.26 Forst Manitu

13.11.26 Oberhausen Kulttempel

14.11.26 Hannover Musikzentrum

20.11.26 Dresden Reithalle

21.11.26 Berlin hole44

Tanzwut sind:

Teufel – Lead Vocals

Robin Hund – Electric Guitar

Der Zwilling – Bass Guitar

Shumon – Drums

Pyro – Bagpipe

Manu – Bagpipes

Alexius – Keyboard