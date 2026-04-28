The Devil And The Almighty Blues: unterschreiben bei Ripple Music und veröffentlichen neue Single „Lied To“

Nach jahrelangen, unermüdlichen Tourneen durch Europa veröffentlicht die norwegische Heavy-Blues-Band The Devil And The Almighty Blues endlich neues Material – und läutet damit ein aufregendes neues Kapitel ein, nachdem die Band kürzlich einen weltweiten Vertrag mit dem kalifornischen Label Ripple Music unterzeichnet hat.

Streamt die neue Single Lied To hier.

Ripple-Music-Gründer Todd Severin schwärmt: „I couldn’t be more thrilled to welcome the monstrous Devil and the Almighty Blues to the Ripple Family. I saw them headline the second day of the Planet Desert Rock Weekend in Las Vegas, and they were completely mesmerizing — the entire audience was under their spell. I can’t wait to help get their music to a wider audience!“

Mit ihrer neuen Single Lied To, die sich an den düsteren Rändern des Heavy Blues bewegt, erscheint die erste von drei Singles im Laufe des Jahres 2026. Sie läuten die mit Spannung erwartete Veröffentlichung ihres neuen Albums und ihres Debüts bei Ripple Music im Frühjahr 2027 ein. Der Song, getragen von einem langsamen, treibenden Groove und veredelt durch einen kraftvollen, melodischen Refrain, bleibt dem unverwechselbaren Sound von The Devil And The Almighty Blues treu und erkundet gleichzeitig neue Klangwelten. Durch den Neuzugang von Gitarrist Markus Berntzen entsteht eine neue Dynamik, die das Fundament ihres charakteristischen Heavy Blues erweitert.

Die Veröffentlichung markiert außerdem den Start ihrer Tour Of The Seasons, die sie im Frühjahr und Herbst 2026 durch Europa führt. Im Herbst wird die Band von den Skyjoggers begleiten, was der Tour eine zusätzliche psychedelische Note verleiht.

Tour Of The Seasons 2026 (EU/Frühjahr)

Apr 27 – Hamburg (DE) – Knust

Apr 28 – Wuppertal (DE) – Live Club Barmen

Apr 29 – Münster (DE) – Rare Guitar Bar

Apr 30 – Eindhoven (NL) – Effenaar

May 01 – Deventer (NL) – Burgerweeshuis

May 02 – Izegem (BE) – De Leest

May 03 – Aachen (DE) – Musikbunker

May 04 – Neunkirchen (DE) – Stummsche Reithalle

May 05 – Stuttgart (DE) – Goldmark’s

May 06 – Wiesbaden (DE) – Schlachthof

May 07 – Jena (DE) – KuBa

May 08 – Dresden (DE) – Beatpol

May 09 – Siegen (DE) – Vortex Surfer Musikclub

Tour Of The Seasons 2026 (EU/Herbst)

Sep 26 – Leeuwarden (NL) – Into The Void Festival

Oct 01 – Paris (FR) – Backstage by The Mill *

Oct 02 – Lille (FR) – La Bulle Café *

Oct 03 – Karlsruhe (DE) – Alter Schlachthof *

Oct 04 – Pratteln (CH) – Z7 *

Oct 05 – Cologne (DE) – Club Volta *

Oct 06 – Bielefeld (DE) – Forum *

Oct 07 – Hannover (DE) – Café Glocksee *

Oct 08 – Leipzig (DE) – Hellraiser *

Oct 09 – Erlangen (DE) – E-Werk *

Oct 10 – Munich (DE) – Backstage *

w/ Skyjoggers *

Devil And The Almighty Blues online:

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