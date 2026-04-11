Khemmis: kündigen neues selbstbetiteltes Album an, das am 12.06. erscheint

Khemmis sind zurück! Die gewaltige Heavy-Metal-Band aus Denver meldet sich mit ihrem heiß ersehnten fünften Album zurück, das am 12. Juni über Nuclear Blast Records erscheint. Das selbstbetitelte Album – der Nachfolger des gefeierten Deceiver von 2021 – präsentieren Khemmis in ihrer reinsten Form: als Meister des Riffs. Mit Artwork von Christopher Remmers und acht Tracks puren, monolithischen Metals ist Khemmis eine Hommage an die Heavy-Metal-Musik, vereint durch die Kameradschaft und die gemeinsame Leidenschaft, die während der Aufnahmen neu entfacht wurde.

Gitarrist und Sänger Ben Hutcherson kommentiert das selbstbetitelte Album wie folgt: “We decided early in the songwriting process that we wanted to write a tight, high-energy album that retained the essential ‘Khemmis sound’ while also embodying the joy of creating, experiencing, and loving heavy metal. Ours have always been deeply personal songs born from tragedy and sorrow; while the songs on Khemmis are still undeniably dark—I don’t think we’re capable of writing ‘happy’ music nor can we disentangle our music from our own personal experiences—they are not mined from our suffering. Instead, this record is a celebration of the music world that has sustained us, both individually and collectively, and has also gifted us with community and a sense of meaning. In many ways, we have reconnected with the energy and excitement from our earliest days as a band, an unabashed desire to play loud, heavy music. That exuberance is infused with a profound sense of gratitude to be able to create art with each other and to share it with the world.”

Ohne Umschweife präsentieren Khemmis den ersten Song ihres kommenden Albums Invocation Of The Dreamer, inklusive Musikvideo, das unter der Regie von Frank Guerra entstand.

Invocation Of The Dreame Stream: https://khemmis.bfan.link/invocation-of-the-dreamer

Hutcherson sagt über den neuen Song: “We knew that this song had to be the first single in much the same way we knew it had to be the album opener—it is an undeniable ripper. Invocation Of The Dreamer kicks the front door in, flips over your coffee table, and sets your living room on fire. It has everything you’d expect from a Khemmis song—big riffs, harmonized guitars, infectious vocal melodies—along with a slew of surprises, including blastbeats and a scorching bass break.”

Khemmis – Trackliste:

Invocation Of The Dreamer Corpsebloom Garden Grief’s Reverie Beneath The Scythe Gilded Chambers Tomb Of Roses Carrion King Benediction Tones

Das selbstbetitelte Album ist zugleich eine Hommage und eine Neuerfindung: ein konzeptionell inszeniertes Heavy-Metal-Ritual, das vom treibenden Invocation Of The Dreamer bis zum Höhepunkt Benediction Tones reicht und galoppierende Aggression mit emotional berührenden Hymnen in Einklang bringt. Das Album vereint Extremität, Katharsis und Freude. Trotz Besetzungswechseln, räumlicher Distanz und einer sich wandelnden Welt bleiben Khemmis unerschütterlich – und konzentrieren sich weiterhin auf die Musik, die sie ausmacht. Ihr selbstbetiteltes Album erscheint am 12. Juni 2026 über Nuclear Blast und zeigt die Band in ihrer authentischsten und energiegeladensten Form.

Die Aufnahmen fanden erneut in den Flatline Audio Studios in Colorado statt. Die Besetzung mit Hutcherson, Phil Pendergast, Zach Coleman und Small schöpfte aus neuem Vertrauen und einer gestärkten musikalischen Chemie, wobei die räumliche Distanz paradoxerweise ihren Zusammenhalt festigte. Die Aufnahme von Small belebte die Rhythmusgruppe und förderte Experimentierfreude, während die Band die Begeisterung ihrer Anfangszeit wiederentdeckte. Diese neu gewonnene Energie beflügelte eine kollaborative Atmosphäre, die von Selbstvertrauen, Inspiration und der gemeinsamen Freude am Heavy Metal geprägt war.

Khemmis – Tour-Termine:

w/ Acid Bath & Chat Pile

May 16 – Oklahoma City, OK – The Criterion

Forsake The Light Headline Tour

w/ Necrofier & Wretched

June 19 – Vancouver, BC – Rickshaw Theater

June 20 – Seattle, WA – Substation

June 21 – Portland, OR – Aladdin Theater

June 23 – Sacramento, CA – Starlet Room

June 24 – Berkeley, CA – Cornerstone

June 25 – Santa Cruz, CA – Felton Music Hall

June 26 – Los Angeles, CA – Lodge Room

June 27 – San Diego, CA – Brick By Brick

June 28 – Pioneertown, CA – Pappy & Harriet’s

June 30 – Phoenix, AZ – Nile Theater

July 1 – Cottonwood, AZ – Queen B

July 2 – Albuquerque, NM – Sister

w/ Monolord

Aug 27 – Chicago, IL – Thalia Hall

Aug 28 – Louisville, KY – Portal

Aug 29 – Atlanta, GA – Garden Club

Aug 30 – Asheville, NC – Eulogy

Aug 31 – Columbia, SC – New Brookland Tavern

Sep 2 – Philadelphia, PA – Underground Arts

Sep 3 – Brooklyn, NY – Elsewhere

Sep 5 – Baltimore, MD – Labor Daze

Sep 8 – Columbus, OH – Ace of Cups

Sep 9 – Detroit, MI – Sanctuary

Sep 10 – Indianapolis, IN – Black Circle

Nach elf Jahren voller Alben und Welttourneen haben sich die Khemmis aus Colorado als feste Größe des modernen Heavy Metal etabliert. Doch kurz vor ihrem fünften Album entdeckte die Band etwas Neues, Wichtiges: die pure Freude am gemeinsamen Komponieren von Heavy Metal. Ohne jegliche Erwartungen gegründet, ist die Langlebigkeit der Gruppe zu ihrem Fundament geworden. Gitarrist und Sänger Ben Hutcherson beschreibt die Band als eine seltene Quelle der Stabilität und Kameradschaft. Seit ihrem Debütalbum Absolution von 2015, gefolgt von den gefeierten Alben Hunted, Desolation, Doomed Heavy Metal MLP und Deceiver, haben die Khemmis ein Vermächtnis des erhabenen, spirituellen Doom geschaffen, das Fans weltweit weiterhin begeistert.

Khemmis online:

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