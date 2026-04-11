Inferi: streamen ihr neues Album „Heaven Wept“ in voller Länge, das am 10.04. über The Artisan Era erschienen ist

Die Extreme-Death-Metal-Meister Inferi freuen sich, den vollständigen Stream ihres gestern über The Artisan Era erschienen Albums Heaven Wept präsentieren zu können!

Das Album kann ab sofort hier komplett gestreamt werden.

Aufnahmebesetzung:

Stevie Boiser – Gesang

Malcolm Pugh – Gitarre, Bass, Orchesterarrangements & Gesang

Sanjay Kumar – Gitarre & Orchesterarrangements

Spencer Moore – Schlagzeug

Heaven Wept – Trackliste:

1. The Rapture Of Dead Light

2. Feed Me Your Fear

3. Master Of Nothing

4. Eternally Lie

5. Heaven Wept

6. Atonement Denied

7. Of Rotted Wombs

8. Godless Sky

Verfügbare Formate:

Digital

CD

Vinyl

Inferi werden Defeated Sanity auf ihrer kommenden Nordamerika-Frühjahrstour als Support begleiten. Organectomy aus Neuseeland wird die Band an allen Terminen unterstützen, während Excresence, Scasm und Horrific Vision bei ausgewählten Konzerten auftreten werden.

Defeated Sanity – North American Tour

w/ Inferi, Organectomy, Excrescence, Scasm, + Horrific Visions

04/16 Anaheim, CA @ Parish (HOB)*

04/17 Fresno, CA @ Fulton 55*

04/18 Santa Rosa, CA @ The California*

04/19 Sacramento, CA @ Starlet*

04/21 Seattle, WA @ El Corazon*

04/22 Portland, OR @ Dante’s*

04/23 Boise, ID @ Shredder*

04/24 Salt Lake City, UT @ Ace’s High Saloon*

04/25 Denver, CO @ HQ*

04/27 Milwaukee, WI @ X-Ray Arcade*

04/28 West Chicago, IL @ Social Club+

04/29 Indianapolis, IN @ Black Circle+

04/30 Cleveland, OH @ Grog Shop+

05/01 Rochester, NY @ Montage Music Hall+

05/02 Clifton, NJ @ Dingbatz+

05/03 Baltimore, MD @ Metro+

05/04 Raleigh, NC @ Chapel of Bones+

05/05 Jacksonville, FL @ The Albatross+

05/06 Tampa, FL @ Orpheum+

05/07 Orlando, FL @ Conduit+

05/08 Pensacola, FL @ Handlebar^

05/09 Houston, TX @ Pub 529^

05/11 Dallas, TX @ Three Links^

05/12 Austin, TX @ Come and Take It Live^

05/13 Lubbock, TX @ Jakes^

05/15 Phoenix, AZ @ Nile Underground^

05/16 Las Vegas, NV @ Backstage Bar^

* Excrescence

+ Scasm

^ Horrific Visions

Inferi U.S. Dates 2026:

06/13: Denver, CO @ Flatline Festival

Seit dem durchschlagenden Erfolg ihres von Kritikern gefeierten und die Charts stürmenden Albums Revenant aus dem Jahr 2018 hat die Death-Metal-Band Inferi unaufhaltsam wie ein tobender Strudel weitergewütet und mit ihrem melodischen und virtuosen Ansatz alles in ihrem Weg dominiert. Heaven Wept knüpft nahtlos an Vile Genesis von 2021 an und präsentiert dieselben atemberaubenden Kompositionen und die überirdische Musikalität, die die Band von ihren Zeitgenossen abheben. Seit ihrer Wiedervereinigung 2011 haben sich Inferi zu einer der prägendsten Kräfte im modernen amerikanischen Death Metal entwickelt. Heaven Wept ist ein Meisterwerk progressiven Extremismus und wird sich mit Sicherheit als eines der größten Death-Metal-Alben dieses Jahrzehnts etablieren.

Inferi sind:

Stevie Boiser – Gesang

Malcolm Pugh – Gitarre / Gesang

Sanjay Kumar – Gitarre

Nate Bigelow – Schlagzeug

Inferi online:

https://www.facebook.com/Inferimetal/

https://www.instagram.com/inferi_official/