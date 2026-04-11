Converge – Love Is Not Enough

Nach fast neun Jahren ohne reguläres Studioalbum meldet sich die Hardcore-Institution aus Massachusetts mit Jacob Bannon (Gesang), Kurt Ballou (Gitarre/Produktion), Nate Newton (Bass) und Ben Koller (Drums) mit ihrem elften Studioalbum zurück, das bewusst auf Schnörkel verzichtet. Keine Experimente wie beim Bloodmoon-Projekt, stattdessen ein kompromissloses Zurück zu den Wurzeln.

Schon der Opener und Titeltrack Love Is Not Enough tritt dir ohne Vorwarnung ins Gesicht. Chaotische Riffs, eruptives Schlagzeug und Bannons wütendes Organ. Converge sind im Angriffsmodus. Mit Bad Faith und Distract And Divide wird die Intensität weiter gesteigert. Rasend, präzise und mit einer Energie, die selbst Genre-Veteranen alt aussehen lässt, wirken die Songs direkter und weniger vertrackt als früher. Wo früher Mathcore-Frickelei dominierte, regieren jetzt klarere Strukturen, ohne dass die typische Chaos-DNA verloren geht.

Thematisch bleibt es düster. Die erste Albumhälfte wütet politisch und gesellschaftskritisch, während die zweite Hälfte persönlicher und nachdenklicher wird.

Das Interlude Beyond Repair fungiert dabei als Bruchstelle. Ein kurzer Moment der Ruhe, bevor Tracks wie Amon Amok wieder alles niederwalzen.

Produktionstechnisch setzt die Band auf rohe Direktheit. Aufgenommen ohne übermäßige Studiotricks, klingt das Album wie ein kontrollierter Kollaps. Aufgenommen und abgemischt wurde das Album von Kurt Ballou in den God City Studios in Salem, Massachusetts.

Converge erfinden sich nicht neu und bedienen gelegentlich vertraute Muster. Aber müssen sie das überhaupt? Love Is Not Enough ist kein Neuanfang, sondern ein wuchtiges Statement. Unter dem Strich liefern Converge genau das, was man von ihnen erwartet, nur eben mit der Erfahrung von über drei Jahrzehnten.

Das Album erscheint digital im Download und Stream auf den üblichen Kanälen. Physikalisch gibt es eine Digisleeve-CD sowie Vinyls in zwei Ausgaben. Neben der Standard „Fallen Angel Vinyl“ gibt es noch eine „Limited Indie Exclusive Edition Colored Vinyl“.

Hier geht es für weitere Informationen zu Converge – Love Is Not Enough in unserem Time For Metal Release-Kalender.