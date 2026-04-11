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Ghosther: haben neue Single „Alone In This“ veröffentlicht

„The Orange Blackout Tour“ startet in Kürze

Ghosthers kürzlich erschienene Single Alone In This erzählt von Schmerz, innerem Kampf und Aufopferung, aber auch von unerschütterlicher Stärke und Hoffnung. Es ist ein intensiver Mix aus Verletzlichkeit und Entschlossenheit – eine Botschaft, dass selbst im größten Chaos niemand wirklich allein sein muss. Zwischen Zerbrechlichkeit und bedingungsloser Hingabe, steht ein klares Versprechen: Egal was passiert – ich bin da und du wirst damit nicht allein sein.

Das Video zu Alone In This könnt ihr euch hier zu Gemüte führen:

Den Song und weiteres neues Material gibt es auf der The Orange Blackout Tour auf die Ohren. Tickets könnt ihr HIER ordern.