Mystic Prophecy: „Metal Division Release Tour“ für Anfang 2020 angekündigt

Vor wenigen Wochen haben Deutschlands Vorzeige-Heavy-Metaller Mystic Prophecy das Cover-Artwork ihres kommenden elften Albums Metal Division enthüllt und den Veröffentlichungstermin (10. Januar 2020 via ROCK OF ANGELS RECORDS) bekannt gegeben. Jetzt wird auch live zur Metal Attack geblasen: Zusammen mit den norddeutschen Power Metal-Legenden und Freunden von Mob Rules geht’s direkt im Januar 2020 und passend zum Release-Date der neuen Scheibe für zehn Shows auf die Metal Division Release Tour, bei der die neuen Songs lautstark und eindringlich zum Besten gegeben werden.

Nine Lives Entertainment freut sich außerordentlich, die folgende Termine anzukündigen:

The Metal Division Release Tour release tour – Mystic Prophecy + Very special guests Mob Rules

09.01.2020: Mannheim – MS Connection – Guest: Mob Rules

10.01.2020: Selb – Rockclub Nordbayern e.V. – Guest: Mob Rules

11.01.2020: Emden – Alte Post – Guests: Mob Rules – Artillery – Sacrosanct

12.01.2020: Essen – Turock – Guests: Mob Rules – Warrant – Ghosther

13.01.2020: Hamburg – Logo – Guest: Mob Rules

14.01.2020: Oldenburg – MTS – Guest: Mob Rules

15.01.2020: Siegburg – Kubana – Guest: Mob Rules

16.01.2020: (NL) Enschede-Metropool – Guest: Mob Rules

17.01.2020: (NL) Tilburg – Little Devil – Guest: Mob Rules

18.01.2020: (NL) Den Haag – Musicon – Guest: Mob Rules

Präsentiert von: Hardline, Rock Hard, Rock It!, metal.de und RockWorld24.com

Tickets sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Band Photo by Sascha Sinofzik

Mystic Prophecy sind:

Roberto Dimitri Liapakis – Vocals

Markus Pohl – Lead & Rhythm Guitar

Evan K – Lead & Rhythm Guitar

Joey Roxx – Bass

Hanno Kerstan – Drums

Mystic Prophecy

Website: http://www.mysticprophecy.net

Facebook: https://www.facebook.com/mysticprophecy

Instagram: https://www.instagram.com/mysticprophecy_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5kUzPpkPyNpxRYd66c8nYG

Mob Rules

Website: http://www.mobrules.de

Facebook: https://www.facebook.com/mobrulesband

Instagram: https://www.instagram.com/mobrulesband

Spotify: https://open.spotify.com/artist/13dxEWLoiRvGU1MK4nVUj4