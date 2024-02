Rock Hard Festival 2024: bestätigt sieben neue Bands

Die Tage werden länger, und auf dem Rock Hard Festival sind sie stets besonders lang (die Nächte komischerweise auch, aber das ist eine andere Geschichte …). Kurzum: Die erste lautstarke Freiluft-Metal-Session des Jahres kündigt sich an!

Und dann noch eine Premiere … Mit reichlich Equipment und einem Set voller Hits u. a. der legendären Judas Priest werden Tim „Ripper“ Owens und K.K. Downing unter dem Banner KK´S Priest ihre allererste Deutschland-Show bestreiten.

Helden-Epen ihrer irischen Heimat bringen Primordial an den Rhein-Herne-Kanal mit, während traditionelle Erzählungen aus dem Land der tausend Seen schon immer einen Teil des Amorphis-Sets ausmachten, der diesmal von einer exklusiven Video-Show untermalt wird. Forbidden kommen mit ihrem neuen Sänger Norman Skinner extra aus San Francisco angeflogen und werden sich mit den New-Orleans-Boliden Exhorder um den Thrash-Thron des Festivals streiten. Die Stimmungskanonen D-A-D haben versprochen, in Kopenhagen ihr sagenhaftes Kirmes-Karussell einzuladen. Ein Grund mehr für John Diva And The Rockets Of Love, die Frisuren diesmal besonders schön herzurichten. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.

Threshold überwinden die Grenzen des Brexits mit allerfeinstem Prog Metal, Finnland´s finest Waltari lassen ihr Erfolgsalbum So Fine! zum 30. Geburtstag wiederaufleben. Die Niederlande schicken ihren Gitarrenhelden Adrian Vandenberg ins Rennen, der es als Führungsspieler bei Whitesnake zu weltweitem Ruhm gebracht hat. Mit seinem neuen Sänger Mats Levén (Ex-Candlemass/Malmsteen), den pfiffigen Youngstern von Air Raid, dem Todesblei-Kommando Unleashed und den in Berlin ansässigen Freistil-Rocker:innen Maggot Heart ist natürlich auch das Stromgitarren-Wunderland Schweden mit von der Partie. Nicht weniger heiße Szene-Themen sind die Doomer Thronehammer, die Kölner Feingeister Chapel Op Disease und die belgischen, von einer Schlagzeugerin/Sängerin angeführten Brutus. Top-Traditionsstahl ist von Mystic Prophecy zu erwarten, während sich diesmal mit Wings Of Steel eine Anheizertruppe aus dem fernen Rock-Mekka Los Angeles auf den Weg macht. Die Dänen-Drescher Bæst, Dread Sovereign mit Primordial-Fronter Alan Averill und die Dortmund-Doomer Wheel komplettieren ein wie immer handverlesenes Programm aus dem Hauptquartier der Rock-Hard-Redaktion!

Rock Hard Festival 2024

Freitag, 17. Mai

Amorphis

Brutus

Unleashed

Mystic Prophecy

Thronehammer

Dread Sovereign

Samstag, 18. Mai

KK´S Priest

Forbidden

Primordial

Vandenberg

Waltari

Bæst

Air Raid

Wheel

Sonntag, 19. Mai

D-A-D

Riot V

Exhorder

Threshold

Chapel Op Disease

John Diva And The Rockets Of Love

Maggot Heart

Wings Of Steel

Die 3-Tages-Tickets kosten 130,90 Euro inklusive aller Gebühren. Tagestickets sind ab sofort ebenfalls erhältlich.

