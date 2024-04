KK’s Priest: kündigen erste europäische Headlinetour und massive Festivalshows für diesen Sommer an

KK’s Priest – bestehend aus den ehemaligen Judas Priest-Mitgliedern K.K. Downing (Gitarre) und Tim „Ripper“ Owens (Gesang) – starten ihre allererste Headlinetour durch Europa. Mit dabei sind Special Guests wie Burning Witches, Xandria, Dieth und Tailgunner. Außerdem wird die Band zum ersten Mal live auf großen europäischen Festivals auftreten, darunter das legendäre Wacken Open Air!

Diese Tour folgt auf ihr hochgelobtes Studioalbum The Sinner Rides Again und verspricht, die gleiche Energie auf die Bühne zu bringen und den Fans ein unvergessliches Erlebnis von Heavy Metal vom Feinsten zu bieten.

K.K. Downing erklärt:

“Hello Metalheads! We are really pumped up and raring to go back to Europe this summer when we play some of our favorite cities and countries. Also, the festival season is upon us and we can’t wait to play Wacken, Rock Hard, Fezen, Stonedead and other great festivals. And if you don’t see your city now, don’t worry as we will soon announce more European shows for later in the year. The band and I are ready to go and we will bring you the KK’s Priest metal thunder. Don’t miss it!

KK”

KK’s Priest – Return Of The Sinner Tour 2024

11.05.24 BE – Bomal-sur-Ourthe / Durbuy Rock Festival

12.05.24 NL – Utrecht / Tivoli

14.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

15.05.24 DE – Aschaffenburg / Colossaal

16.05.24 DE – Hamburg / Grünspan

18.05.24 DE – Gelsenkirchen / Rock Hard Festival

19.05.24 DE – Munich / Backstage

15.06.24 ES – Zamora / Z! Live Festival

05.07.24 ES – Barcelona / Barcelona Rock Fest

07.07.24 ES – Bilbao / Santana 27

10.07.24 CH – Pratteln / Z7

12.07.24 AT – Leoben / Area 53 Festival

13.07.24 PL – Wroclaw / A2

14.07.24 CZ – Vizovice / Masters Of Rock Festival

01.08.24 DE – Wacken / Wacken Open Air

03.08.24 HU – Szekesfehervar / Fezen Festival

04.08.24 RO – Rasnov / Rockstadt Extreme Fest

16.08.24 FR – Carhaix / Motocultor

18.08.24 UK – Cardiff / Tramshed

20.08.24 UK – Belfast / Limelight

21.08.24 IE – Dublin / Academy

23.08.24 UK – Newcastle / NX

24.08.24 UK – Nottinghamshire / Stonedead Festival

Im vergangenen September veröffentlichten KK’s Priest ihr zweites Album The Sinner Rides Again und ernteten begeisterte Kritiken! Blabbermouth nannte es „ein absolut mitreißendes Metal-Album“, während Paste feststellte: „…bei allem Respekt für Rob Halford und co., nichts, was sie in den letzten Jahren produziert haben, fühlt sich so dynamisch und so schwer an wie das Material, das ihr ehemaliger Gitarrist mit seinem Projekt KK’s Priest geschmiedet hat.“ Das Album debütierte auf Platz 1 der US Hard Music Albums Charts, Platz 3 der Top New Artist Albums Charts und Platz 6 der Current Rock Albums Charts und erreichte auch in Europa mehrere hohe Chartplatzierungen.

Holt euch euer Exemplar von The Sinner Rides Again: hier

KK’s Priest sind:

Tim „Ripper“ Owens – Gesang

K.K. Downing – Gitarre

A.J. Mills – Gitarre

Tony Newton – Bass

Sean Elg – Schlagzeug

KK’s Priest online:

http://www.kkspriest.com/

https://www.facebook.com/KKsPriest

https://www.instagram.com/KKsPriest/