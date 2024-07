Satan: kündigen europäische Tourdaten an

Die langjährigen Heavy-Metal-Ikonen Satan gehen im September auf eine einmonatige Europatournee. Die Reise beginnt mit sieben Terminen in Großbritannien und Irland mit den Special Guests Seven Sisters, gefolgt von einem Stopp beim Pyrenean Warriors Open Air Fest in Torreilles, Frankreich. Von dort aus wird sich die Band zusammen mit Haunt und Hellfire ihren Weg durch sechzehn weitere Städte in Europa bahnen. Tickets sind ab sofort im Verkauf.

Satan werden als Support für ihr neues Album Songs In Crimson touren, das am 13. September über Metal Blade Records erscheint. Weitere Details zum Album werden am 24. Juli bekannt gegeben. Bleibt wachsam.

Satan – Tourdaten

w/ Seven Sisters

9/04/2024 The Bread Shed – Manchester, UK

9/05/2024 The Cluny – Newcastle, UK

9/06/2024 The Flying Duck – Glasgow, UK

9/07/2024 Voodoo – Belfast, IE

9/08/2024 Grand Social – Dublin, IE

9/11/2024 Boston Music Room – London, UK

9/12/2024 Daltons – Brighton, UK

9/14/2024 Pyrenean Warriors Open Air – Torreilles, FR * SATAN only

w/ Haunt, Hellfire:

9/15/2024 Metalitalia Festival – Milan, IT

9/16/2024 Backstage – Muenchen, DE

9/17/2024 Klub Mocvara – Zagreb, HR

9/18/2024 Escape – Wien, AT

9/19/2024 Steel City Sorcery – Linz, AT

9/20/2024 Rockclub Nordbayern – Selb, DE

9/21/2024 Odessa – Warsaw, PL

9/22/2024 Barrak – Ostrava, CZ

9/23/2024 Der Hirsch – Nurnberg, DE

9/24/2024 Trompete – Bochum, DE

9/25/2024 MTS – Oldenburg, DE

9/26/2024 Beta – Copenhagen, DK

9/27/2024 Bambi Galore – Hamburg, DE

9/28/2024 JZ Stricker – Bielefeld, DE

9/29/2024 Asgaard – Gent, BE

9/30/2024 Little Devil – Tilburg, NL

Satan – Besetzung:

Brian Ross – Gesang

Russ Tippins – Gitarren

Steve Ramsey – Gitarristen

Graeme English – Bass

Sean Taylor – Schlagzeug

Satan online:

http://www.satanmusic.com

https://www.facebook.com/officialsatanpage

https://www.instagram.com/officialsatanpage