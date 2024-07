Dream Evil: veröffentlichen neue Single/Video „Fight In The Night“

Die schwedische Heavy-Metal-Band Dream Evil präsentiert die neue, dritte Single Fight In The Night aus ihrem kommenden siebten Studioalbum mit dem programmatischen Titel Metal Gods, das am 26. Juli weltweit über ihr langjähriges Label Century Media Records erscheint.

Dream Evil kommentieren Fight In The Night wie folgt: “We had a blast writing Fight In The Night all together in the studio as well as coming up with the lyrics together while the riff ideas came flying from here and there. Making the video for this song with Patric Ullaeus was a non-stop laughing experience. Check it out!”.

Metal Gods wurde wieder von Dream Evil-Gitarrist Fredrik Nordström in seinem legendären Studio Fredman (In Flames, At The Gates, HammerFall, Arch Enemy, Bring Me The Horizon, etc.) aufgenommen und gemischt und enthält ein Cover-Artwork von Seth Siro Anton (Paradise Lost, Exodus, Rotting Christ, etc.). ) und enthält zehn neue Songs aus purem Stahl, in denen Schlagzeuger Sören Fardvik als neues Mitglied des Line-Ups vorgestellt wird und Jonathan Thorpenberg (The Unguided), Tommy Johansson (ex-Sabaton) und Chris Amott (ex Arch Enemy / Dark Tranquillity) als Gastgitarristen auftreten.

Metal Gods erscheint als Standard Jewelcase CD, 180gr. LP (entweder als black vinyl or as transparent sun yellow Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare) oder als digitales Album.

Metal Gods Tracklist:

1. Metal Gods

2. Chosen Force

3. The Tyrant Dies At Dawn

4. Lightning Strikes

5. Fight In The Night

6. Masters Of Arms

7. Born In Hell

8. Insane

9. Night Stalker

10. Y.A.N.A.

Und hier alle bestätigten Dream Evil Shows:

Dream Evil – Live 2024:

05.06. Sölvesborg (Sweden) – Sweden Rock Festival

14.06. Göteborg (Sweden) – Gothenburg Metal Temple

30.08. Eskilstuna (Sweden) – A Heavy Metal Summer Rock Shock

04.09. Atlanta (USA) – ProgPower USA XXIII

18.10. Gävle (Sweden) – Centralteatern

19.10. Sundsvall (Sweden) – Centralen

20.10. Stockholm (Sweden) – Biblioteket Live

25.10. Göteborg (Sweden) – Galej

26.10. Malmö (Sweden) – Plan B

In Kürze kommen mehr Shows dazu …

Stay tuned für mehr News von Dream Evil und Metal Gods … und denkt daran: Heavy Metal always strikes back!!!

Dream Evil Line-Up:

Sören Fardvik – Lead Drums

Fredrik Nordström – Lead Rhythm Guitars

Niklas Isfeldt – Lead Vocals

Peter Stålfors – Lead Bass

Markus Fristedt – Lead Lead Guitar

Dream Evil online:

www.dreamevil.se

https://www.facebook.com/DreamEvilOfficial

https://www.instagram.com/dreamevilband/