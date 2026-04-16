Kerrigan stellen sich vor

Aus dem Nichts tauchten 2023 Kerrigan aus dem Süden der Republik auf und legten mit Bloodmoon eine Platte auf den Tisch, die es bei diversen Magazinen zum Newcomer des Jahres schaffte. Im März 2026 folgt erneut über das Label High Roller Records der Nachfolger Wayfarer. Für eine kurze Beschreibung bieten sich die Worte von Deaf-Forever-Chefredakteur Götz Kühnemund an: „Kerrigan sind ein Premium-Account“. Sänger und Gitarrist Jonas Weber gibt uns Einblicke in seine persönliche Entwicklung und stellt uns die Newcomer aus Süddeutschland vor.

Wann hast du erstmalig ein Instrument in die Hand genommen und welches Instrument war das?

Im Alter von sieben Jahren saß ich zum ersten Mal am Klavier. Die E-Gitarre (BC Rich Warlock…) gab’s dann mit 15.

Welche Platte hast du dir als Erstes selbst gekauft?

Erstes Album (CD): Die Ärzte – Geräusch (2003); erste richtige Platte: Traveler – Traveler (2019).

Wann und wo war dein erstes Livekonzert als Zuschauer und wer stand auf der Bühne?

Das waren 2004 Wir Sind Helden bei Das Fest in Karlsruhe. In meiner Erinnerung glichen die Zuschauermassen jenen bei AC/DC-Konzerten.

Wann und wo hast du erstmalig selbst auf der Bühne gestanden und ein Konzert / einige Songs gespielt?

Wenn ich die Auftritte in der Gitarrenschule nicht zähle, dann 2012 bei der Open Stage im White Rabbit Freiburg (RIP) mit meinem Black Metal twopiece Mundilfari. Wir folgten sehr passend auf eine Funkband, die ihre 15 Minuten maßlos überzogen hat!

Welcher Musiker:innen sind deine Vorbilder?

Da bin ich vollumfänglich bei Judas Priest. Was die Gitarrenarbeit angeht, überragt das Duo Tipton / KK Downing alles, und beim Gesang hätte ich gerne etwas von der Luft des 80er Robs.

Welche Bedeutung hat für dich der Bandname Kerrigan und wie sind du und deine Bandmember auf den Namen gekommen?

Bruno und ich haben eine Leidenschaft für das Strategiespiel Starcraft und Sarah Kerrigan ist darin eine der Hauptcharaktere. Die Wahl war zunächst aufgrund des Sci-Fi-Bezugs eine schnelle Schnapsidee, doch mit der Zeit blieb der Name hängen und klang einfach gut. Mir gefällt heute auch der Rückbezug auf eine Sache, die mich schon seit Kindheitstagen begeistert.

Wo und wann haben Kerrigan erstmalig live auf der Bühne gestanden und wie waren die Reaktionen des Publikums?

Das war am 27.07.2024 im Stud in Offenburg. Keine Klimaanlage, Hochsommer, sehr eng und ein voller Laden. Die Reaktionen waren großartig, da die Kerrigan-Fans der ersten Stunde vor Ort waren. Wir spielten im Hitzerausch, bis wir auf’s Letzte durchgeschwitzt waren. Das Restwochenende brauchten wir alle erst mal, um abzukühlen!

Bei welchen Bands mit welcher musikalischen Ausrichtung spielst du noch oder hast du bereits gespielt?

Wie der Großteil von Kerrigan spiele ich noch aktiv bei der Funeral-Doom-Band Lone Wanderer zusammen mit Bruno und Jakob. Mundilfari ist seit 2009 meine Black-Metal-Band, zusammen mit Kerrigan-Schlagzeuger Bördie, allerdings im Moment auf Standby. Abgesehen davon arbeite ich immer wieder an metalfernen Soloprojekten, bei denen ich hoffentlich mal die Zeit für die Finalisierung von Releases finde.

Nenn uns fünf Platten, die für deine Entwicklung als Musiker essenziell waren.

Für mich chronologisch in dieser Reihenfolge:

Hammerfall – Crimson Thunder

Children Of Bodom – Follow The Reaper

Immortal – At The Heart Of Winter

Inquisition – Ominous Doctrines Of The Perpetual Mystical Macrocosm

Judas Priest – Screaming For Vengeance

Wenn du zu Hause entspannen möchtest, was legst du auf?

Wenn ich Ruhe brauche, dann läuft keine Musik. Um nach Gigs oder Probewochenenden runterzukommen, höre ich sehr gerne querbeet „lowgainigere“ Produktionen: Dire Straits, The Smiths und Morrissey, Journey, Alan Parsons Project, Kim Wilde, usw.

Danke, die finalen Worte gehören dir.

Danke für die Fragen und Grüße gehen raus an alle Supporter, die Kerrigan auf dem Weg die vergangenen Jahre begleitet haben. Was wir seit dem Release von Bloodmoon erleben durften, ist nicht selbstverständlich, und ich freue mich darauf, bald wieder bekannte und vielleicht auch neue Gesichter auf den Konzerten zu treffen, um unsere neue Platte und Heavy Metal zu feiern. Hail to those who will carry the torch!