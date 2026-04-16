Health: haben Single „A.L.O.N.E“ mit Video veröffentlicht und Tourdates für November angekündigt

Nach der Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums Conflict DLC im vergangenen Jahr zeigen Health keinerlei Anzeichen von Stillstand und kündigen neben ihrer neuen EP weitere Termine für ihre epische Tournee 2026 an. Die Band hat eine komplette europäische Co-Headliner-Runde hinzugefügt, mit mehr als 10 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz! Der Vorverkauf startet am 17.04.2026.

Health haben außerdem frisch ihre neue EP Addendum angekündigt, die am 30. April über Loma Vista Recordings (Universal) erscheinen wird.

Das kommende Werk vereint brandneues Material mit einer Auswahl bereits veröffentlichter Kollaborationen und ist das finale Kapitel der Rat Wars / Conflict DLC-Saga der Band.

„Das Müll-Jahrzehnt geht weiter.“

Im Vorfeld der Veröffentlichung haben Health ihre neue Single A.L.O.N.E enthüllt, ein eindringlicher und zutiefst atmosphärischer Track, der auch in der Bang Bang Bar im Roadhouse nicht fehl am Platz wirken würde. Eine stetige, dezente Bassline verleiht dem Song einen Puls, während Synthesizer-Schichten ein- und ausblenden und so ein Gefühl von Weite und Stillstand erzeugen. Das Intro ist eine subtile Verbeugung vor der Arbeit des Komponisten Angelo Badalamenti.

„Wir haben diesen Song unmittelbar nach dem Tod von David Lynch geschrieben, was sich zu diesem Zeitpunkt bedeutungsvoll anfühlte“, sagt Jake Duzsik. „Dann kam er letztendlich viel später heraus und scheint fast jede bedeutsame Verbindung zu diesem Ereignis verloren zu haben, sogar für mich. Darin steckt wohl irgendeine Lektion fürs Leben, aber ich bin mir nicht sicher, welche das ist.“

Health festigen weiterhin ihre Position als eine der wichtigsten Kräfte moderner harter Musik, indem sie den emotionalen Verfall des digitalen Zeitalters mit unerbittlicher Präzision protokollieren, während sie durch eine grenzenlose Genre-Linse tiefe existenzielle Unterströmungen erforschen. Die Band beschreibt ihr Publikum als eine „Koalition von Subkulturen“, die von Meme-Lords über Heavy-Music-Diehards bis hin zu den Perversen und Popkultur-Besessenen reicht – diese neue Ära ist darauf ausgelegt, ihre Fangemeinde direkt anzusprechen. Bei all dem existenziellen Gewicht bleibt sie dennoch einem Grundprinzip treu: dem Vergnügen.

Health live 2026

Rat Girl Summer II

05.08. Stuttgart – Im Wizemann

09.08. Nürnberg – Hirsch (Co-Headline w/ Perturbator)

11.08. Wien, AT – Arena (w/ Carpenter Brut)

Conflict Europe 2026

11.11. Hamburg – Grosse Freiheit 36 *

13.11. Leipzig – Täubchenthal *

21.11. Solothurn, CH – Kofmehl **

23.11. München – Nachtwerk **

24.11. Mannheim – Alte Feuerwache **

25.11. Hannover – Musikzentrum **

27.11. Berlin – Metropol **

28.11. Köln – Essigfabrik **

*Health & Carpenter Brut Co-Headline

** Health + Vowws + Doodseskader