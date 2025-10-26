Health: präsentieren neuen Song „Thought Leader“ mit Video

Health haben den neuen Song Thought Leader mit Video veröffentlicht. Es ist der neuste Track aus ihrem kommenden Album Conflict DLC. Das neue Album wird am 11. Dezember via Loma Vista Recordings veröffentlicht.

Als eindringliche Reflexion unserer hypervernetzten Realität beschäftigt sich die neue Single Thought Leader mit digitaler Isolation, Zynismus und emotionaler Taubheit in der Moderne. Health zeigen sich hier von ihrer existentiellsten und klanglich wildesten Seite. Gefangen in einer Schleife aus Bildschirmen, Selbstzweifeln und konsumistischer Leere fängt der Song das erdrückende Gefühl von Burnout und Sinnverlust ein, das die postdigitale Psyche prägt.

Wie schon bei früheren Singles von Conflict DLC erscheint Thought Leader zusammen mit einer ständig wachsenden Reihe exklusiver Remixe, die über den SoundCloud-Account der Band veröffentlicht werden und neu interpretierte Versionen von Künstlern wie Brooks Alexsander und Lil Texas enthalten. Diese Remixe bauen weiterhin eine Parallelwelt rund um das Album auf, in der der Brutalismus von Health und Club-Sensibilität aufeinanderprallen.

Als Auftakt zu ihrem bisher unerschrockensten Werk festigt Thought Leader die Position von Health als eine der wichtigsten Kräfte in der modernen Heavy-Musik – eine Band, die den emotionalen Verfall des digitalen Zeitalters mit unerbittlicher Präzision dokumentiert. Fans können sich auf mehr von Healths kompromisslosem Heavy-Sound aus dem neuen Album Conflict DLC freuen, auf dem die Band weiterhin tiefe existenzielle Unterströmungen durch eine grenzenlose Genre-Linse erforscht. Health möchten, dass diese neue Ära ihre Fangemeinde, die sie als „Koalition von Subkulturen“ beschreiben – darunter Memelords, Heavy-Metal-Fans, Perverse und allgemein Popkultur-Besessene –, direkt anspricht, und trotz aller existenziellen Anstrengungen ist sie letztendlich auf Unterhaltung ausgelegt.

Mit ihrem neuen Album Conflict DLC, einer Sammlung von 12 energiegeladenen Industrial-Metal-Krachern, setzen Health die Erkundung tiefer existenzieller Unterströmungen durch eine genreübergreifende Linse fort. Ihr kompromisslos harter Sound reicht von den Anfängen mit harten elektronischen Geräuschen über stürmischen Industrial Pop bis hin zur halb scherzhaften Kategorisierung als „Cum Metal” ihres vorherigen Albums Rat Wars – doch was die Musik von Health verbindet, ist ihre Wurzel aus depressiver Schwere und maximalistischer ästhetischer Intensität.

Mehr über Health:

Mit fünf Studioalben haben sich Health einen Ruf als eine der kraftvollsten Live-Bands ihrer Generation aufgebaut. Ihre Shows sind ein Angriff auf alle Sinne: erschütternde Riffs, cineastische Elektronik und eine beeindruckende visuelle Intensität, die Veranstaltungsorte in etwas zwischen Rave und Ritual verwandelt. Health haben immer wieder bewiesen, dass ihre maximalistische Vision zu unvergesslichen Auftritten führt – egal ob in Amphitheatern, Arenen oder vollgepackten Clubs.

Derzeit befinden sich Health mitten in ihrer Nordamerika-Tournee mit Pierce The Veil und bringen ihre apokalyptische Live-Energie in Amphitheater auf dem gesamten Kontinent. Die Band ist bekannt für ihre Fähigkeit, Chaos in Katharsis zu verwandeln, und ihre Shows sind zu einem Erlebnis für alle Sinne geworden – mit erschütternden Riffs, cineastischer Elektronik und einer überwältigenden Intensität, die die Grenze zwischen Konzert und Ritual verschwimmen lässt.

Fans können sich darauf freuen, dass Thought Leader seinen Weg in die Setlist findet, während die Band den Rest des Jahres weiter auf Tour ist.