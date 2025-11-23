Health: haben neue Single „Shred Envy“ mit Videoclip veröffentlicht

Health haben ihre brandneue Single Shred Envy aus ihrem kommenden Album Conflict DLC geteilt, das am 11. Dezember 2025 über Loma Vista Recordings veröffentlicht wird.

Schnelllebig und unerbittlich, verwandelt Shred Envy überwältigende Reue in eine Welle maximalistischer Produktion. Der Track trägt das Gewicht dessen, was nicht rückgängig gemacht werden kann, und lässt die Spannung seine Intensität antreiben.

“Some day it’ll kill me. Is someday today?” – Health

Wie bei den vorherigen Singles von Conflict DLC kommt Shred Envy zusammen mit einer ständig wachsenden Reihe exklusiver Remixe, die über die SoundCloud der Band veröffentlicht werden. Diese Remixe bauen weiterhin eine parallele Welt um das Album herum auf, in der Healths Brutalismus und Club-Sensibilität aufeinandertreffen. Die neue Single Shred Envy der Band sowie die jüngsten Veröffentlichungen positionieren Health als eine der vitalsten Kräfte in der modernen Heavy-Musik – eine Band, die den emotionalen Verfall der digitalen Ära mit Präzision dokumentiert.

Fans können mehr von Healths unverblümt schweren Sound auf dem neuen Album Conflict DLC erwarten, das die Band weiterhin dazu bringt, tiefe existentielle Strömungen durch eine genreübergreifende Linse zu erkunden. Health wollen, dass diese neue Ära direkt zu ihrer Fangemeinde spricht, die sie als eine „Koalition von Subkulturen“ beschreiben – von Memelords über Heavy-Music-Enthusiasten bis hin zu den Perversen und allgemein popkulturverrückten – und trotz aller existenziellen Belastung ist sie letztendlich für den Genuss gedacht.