Health: haben neue Single „You Died“ mit Video veröffentlicht

Health haben ihre brandneue Single You Died veröffentlicht, den neuesten Track aus ihrem kommenden Album Conflict DLC, das am 12. Dezember via Loma Vista Recordings erscheint.

Ohne Metaphern und Künstlichkeit ist You Died schwer und traurig, aber strotzt vor Ehrlichkeit, die sich universell anfühlt. Health verwandeln Schmerz in etwas Transzendentes, ein brutal ehrliches Eingeständnis dessen, was es bedeutet, menschlich zu sein.

„The years are short. The nights are long.“ / „Die Jahre sind kurz. Die Nächte sind lang.“ – Health

Wie bei den vorherigen Singles aus Conflict DLC erscheint You Died zusammen mit einer ständig wachsenden Reihe exklusiver Remixe, die über den SoundCloud-Kanal der Band veröffentlicht werden und neu interpretierte Versionen von Künstlern wie Brooks Alexsander und Lil Texas enthalten. Diese Remixe bauen weiterhin eine Parallelwelt um das Album auf, in der der Brutalismus von Health und ihre Club-Sensibilität aufeinandertreffen.

Als Vorgeschmack auf ihr bisher kompromisslosestes Werk festigt You Died die Position der Band, als eine der wichtigsten Kräfte in der modernen Heavy-Musik – eine Band, die den emotionalen Verfall des digitalen Zeitalters mit Präzision dokumentiert. Fans können von dem neuen Album Conflict DLC mehr von Healths schwerem Sound erwarten. Health möchten, dass diese neue Ära direkt zu ihrer Fangemeinde spricht, die sie als „Koalition von Subkulturen“ beschreiben – von Memelords über Hardcore-Fans schwerer Musik bis hin zu allgemein Popkultur-Besessenen – und trotz aller existenziellen Anstrengung ist sie letztendlich auf Genuss ausgelegt.