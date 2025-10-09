Health: veröffentlichen neue Single „Vibe Cop“ inklusive Video

Gerade haben Health ihren neuen Song Vibe Cop inklusive Musikvideo veröffentlicht. Es ist der zweite Track aus ihrem kommenden Album Conflict DLC. Die neue Platte erscheint am 11. Dezember via Loma Vista Recordings (Universal). Seht euch das Video zu Vibe Cop hier an:

Dicht, bedrohlich und brutal ehrlich, fängt Vibe Cop die absurde Entfaltung der modernen Welt ein und ist wohl Health bisher heftigster Track. Mit der Unterstützung von Willie Adler von Lamb Of God, der die Single mit seinen vernichtenden Gitarrenriffs bereichert, huldigen sie gemeinsam einigen Klassikern des Industrial Metal, die dieses neue Album inspiriert haben. Eine Partitur für Entfremdung, Ausdauer und Momente der Wahrheit in der Leere.

„Contains more guitars than usual.“ – Health

Mehr Informationen zu Health und ihrem kommenden Album Conflict DLC findet ihr hier:

