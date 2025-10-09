Siena Root – Made In Kuba

Artist: Siena Root

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Made In Kuba

Genre: Classic Rock, Vintage Rock

Spiellänge: 84:24 Minuten

Release: 03.10.2025

Label: Reigning Phoenix Music

Link: https://sienaroot.com

Bandmitglieder:

Bass – Sam Riffer

Schlagzeug, Percussion – Love Forsberg

Gesang, Keyboards – Zubaida Solid

Gitarre – Johan Borgström

Tracklist:

Coincidence & Fate Ridin‘ Slow Wishing For More Mountain II We (We Are Them) Keeper Of The Flame Tales Of Independence In My Kitchen The Summer Is Old Outlander Imaginary Borders Root Rock Pioneers

Am 03.10.2025 ist mit Made In Kuba ein neues Livealbum der Schweden Siena Root über Reigning Phoenix Music erschienen. Über das Label ist es physisch als Doppel-CD und als Doppel-Vinyl erhältlich.

Siena Root gehören seit Jahren zu den spannendsten Acts, wenn es um handgemachten Psychedelic Rock mit Tiefgang geht – und das besonders im Liveformat. Die Schweden haben sich vor allem mit intensiven Clubshows und einem markanten, von 70s-Roots beeinflussten Sound einen Namen gemacht. Auf ihrer Europatour 2024, bei der ich der Band persönlich auf dem Hoflärm Festival begegnete, machten sie auch Halt im Jenaer KuBa-Club – ein intimer Rahmen, der wie gemacht war für die besondere Magie ihrer Auftritte. Spontan entschied sich die Band, den Abend für ein Livealbum mitzuschneiden. Nun, ein Jahr später, liegt mit Made In Kuba das Ergebnis vor – und es ist mehr als nur ein weiterer Konzertmitschnitt.

Das Livealbum bringt die Essenz von Siena Root auf den Punkt: warme, analoge Klangbilder, improvisatorische Spielfreude und ein organisches Zusammenspiel, das sich nicht hinter Studioproduktionen verstecken muss, sondern gerade die Spielfreude der Band glänzend einfängt. Made In Kuba wirkt ehrlich, direkt und ungeschönt – ohne künstliche Nachbearbeitung oder glattgebügelte Perfektion. Genau das macht den Reiz dieser Veröffentlichung aus. Es ist ein lebendiges Zeugnis dafür, wie kraftvoll Rockmusik klingen kann, wenn sie authentisch und mit Leidenschaft dargeboten wird.

Musikalisch gibt sich die Band nicht damit zufrieden, nur aktuelle Stücke wie Coincidence & Fate und Ridin‘ Slow (die ersten beiden Songs des Abends) ihres letzten Studioalbums Revelation zu präsentieren. Stattdessen durchqueren sie auf der Setlist nahezu ihre gesamte Diskografie. Songs wie das monumentale Mountain II, das energiegeladene In My Kitchen oder das träumerische We (We Are Them) zeigen die Band in voller stilistischer Bandbreite – mal druckvoll, mal filigran, aber stets mit emotionaler Wucht. Kraftvolle Vocals tragen das Geschehen ebenso wie das präzise Zusammenspiel der Instrumente. Was hier passiert, ist keine bloße Reproduktion von Studiomaterial, sondern eine atmosphärische Neuschöpfung auf der Bühne. Dabei gelingt Siena Root etwas, das nur wenigen Bands vergönnt ist: Sie verbinden klassische Rockelemente mit einem frischen, fast cineastischen Sound, der auch moderne Blues- und Psychedelic-Fans anspricht. Vergleiche mit Bands wie Blues Pills werden sich hier und dort den unkundigen Hörern aufdrängen, doch Siena Root bringen noch eine zusätzliche Tiefe mit, die ihre Liveperformance besonders macht – sei es durch ihre ausladenden Songstrukturen oder den bewussten Verzicht auf Effekthascherei.