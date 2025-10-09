Bush: touren mit #1 US-Radio-Hit-Single „The Land Of Milk & Honey“ erfolgreich als Special Guests

Die legendäre Rockband Bush hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Ihre Single The Land Of Milk and Honey klettert auf Platz 1 der US-Active-Rock-Radio-Charts.

Der Song, der von ihrem gefeierten Album I Beat Loneliness stammt, welches am 18. Juli bei earMUSIC veröffentlicht wurde, ist die achte Single der Band, die die Spitzenposition erreicht, und reiht sich damit neben ikonischen Hits wie Glycerine, Machinehead und The Sound Of Winter ein. Das Video zu The Land Of Milk And Honey (Official Video) könnt ihr euch hier ansehen:

The Land Of Milk And Honey verbindet voller Wucht rohe Emotionen mit schonungsloser Gesellschaftskritik. Produziert von Gavin Rossdale und Erik Ron (u.a. Godsmack, Bad Omens, Panic! At The Disco), erhebt sich der Track als trotziges Manifest des Widerstands – persönlich wie politisch. Er wirft einen Blick hinter die Fassade augenscheinlicher Freiheit in einer Welt, die von Macht, Besessenheit und Entfremdung bestimmt wird.

Gavin Rossdale sagt über die Single: „The Land Of Milk and Honey ist eine wilde Reise und enthält die Essenz des neuen Albums I Beat Loneliness. Der Song ist dafür gemacht, um laut gehört zu werden. Er ist gleichermaßen befreiend und motivierend!“

Nach der Albumveröffentlichung startete Bush ihre Tour im April in Kanada und tourte anschließend durch Nordamerika. Derzeit sind sie in Deutschland und begleiten Volbeat als Special Guests bei einer Reihe ausverkaufter Arena-Shows.

Bush auf Tour mit Volbeat

(verbleibende Termine)

10. Oktober – Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

11. Oktober – Hamburg, DE – Barclays Arena

21. Oktober – Hannover, DE – ZAG Arena

25. Oktober – Zürich, CH – Hallenstadion

Bush online:

