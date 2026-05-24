Madsen: veröffentlichen letzte Vorabsingle „I Don’t Give A Fuck“ aus dem 10. Album „Smile“

Am 05.06.26 erscheint mit Smile das zehnte Studioalbum von Madsen aus dem Wendland: Bevor es aber so weit ist, erscheint am 22.05.26 mit I Don’t Give A Fuck die letzte Vorabsingle daraus. Ganz passend zum Titel präsentiert die Band sich darauf angriffslustig und empowernd.

Seht euch das Video zu I Don’t Give A Fuck (mit Altersbeschränkung) hier an: https://youtu.be/MnjIGMFCjEI

Quelle: YouTube

„Egal wie gut es bei einem läuft, irgendwo anders läuft es besser. Das bekommen wir täglich durch kleine Bildschirme gespiegelt. Viele schöne Menschen zeigen wie perfekt ihr Leben ist“, erzählt der Sänger und Gitarrist zum Song. „Gleichzeitig wird geurteilt, kritisiert und offen beleidigt. Der Ton hat sich verändert. Meinungen sind impulsiver und unreflektierter geworden. I Don’t Give A Fuck ist der Versuch, sich von all dem frei zu machen. Es tut gut diesen Satz zu schreien und zu sagen: Wir sind gut so wie wir sind!“

I Don’t Give A Fuck wird von einem heavy Stoner-Rock-Riff angetrieben und erzählt in den Strophen von Selbstzweifeln und ungefragten Meinungen, denen man täglich ausgeliefert ist. Mit kraftvollem Geschrei im Refrain ruft der Song dazu auf, das Außen auch mal das Außen sein zu lassen.

Nach dem Titeltrack Smile, dem temporeichen 1995, dem Polit-Song Auf Die Barrikaden und dem kürzlich erschienenen Neue Erinnerungen ist I Don’t Give A Fuck bereits die fünfte Auskopplung aus dem Album, das am 05.06.27 über das bandeigene Label Goodbye Logik Records erscheint.

Im Sommer und Herbst spielen Madsen gut 30 Konzerte (hier) im ganzen deutschsprachigen Raum. Neu bestätigt wurde ein besonderer Auftritt am 02.07.26:

Die Band spielt beim Cruise Van Cleef von Grand Hotel Van Cleef auf hoher See – Die FRS Syltfähre, die zwischen List auf Sylt und Havneby auf der dänischen Insel Rømø verkehrt, fährt für das Konzert auf das offene Gewässer. Die limitierten Tickets sind ab sofort erhältlich.