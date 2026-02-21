White Reaper: veröffentlichen neue Single/Video „Need“

Im vergangenen Jahr veröffentlichten White Reaper ihr aktuelles Studioalbum Only Slightly Empty, das sowohl von Fans als auch von Kritikern gefeiert wurde. Nun kündigen White Reaper eine digitale Deluxe Edition des Albums an: Only Slightly Expanded, die drei bislang unveröffentlichte B-Seiten enthält – darunter die heutige neue Single Need.

Mit Need liefern White Reaper einen hymnischen, energiegeladenen Alternative-Rock-Song ab, der live besonders zünden dürfte – vor allem auf der anstehenden nordamerikanischen Co-Headliner-Tour mit der Punk-Institution Drug Church. Gemeinsam mit SPY, Public Opinion und Death Lens wird diese Tour zum Must-See für Fans druckvoller Gitarrenmusik.

Für die Entstehung von Only Slightly Empty mussten White Reaper zahlreiche Hürden überwinden – darunter Labelwechsel, kreative Umbrüche, Besetzungsänderungen und Beinahe-Burnout. All diese turbulenten Jahre bündelte die Band in einer kompromisslosen halben Stunde erstklassigen Rock’n’Rolls. Das Album wurde von der Band selbst produziert (Sänger/Gitarrist Tony Esposito, Keyboarder Ryan Hater und Gitarrist Hunter Thompson) und gemeinsam mit Engineer Joey Oaxaca (Hunny, Mamalarky, Rocket) aufgenommen.

Only Slightly Expanded – Trackliste:

Coma Blink Honestly Freakshow Eraser Blue 42 Pocket Enemy John Rubber Cement Touch Need Mold No Counter

Musikalisch greift die Platte Elemente des 90er-Alternative-Rocks und dunklere Klangfarben auf, ohne dabei jemals den eingängigen Power-Pop-Kern aus den Augen zu verlieren, der White Reaper so unverwechselbar macht. Das Ergebnis ist eine souveräne Balance, die neue Wege eröffnet und sich zugleich mehr denn je nach White Reaper anfühlt.

