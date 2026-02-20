Deine Cousine: bei Sing „Meinen Song – Das Tauschkonzert“ // Vorverkauf für neue Tour gestartet

Die Hamburger Künstlerin Deine Cousine (bürgerlich: Ina Bredehorn) wird Teil der 13. Staffel von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert auf VOX.

Die Ausstrahlung der neuen Staffel erfolgt noch in diesem Jahr. Gedreht wird erneut in Südafrika. Das Format zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Musiksendungen im deutschen Fernsehen und kombiniert Neuinterpretationen mit persönlichen Gesprächen und Einblicken hinter die Kulissen.

Parallel zur TV-Teilnahme startet der Vorverkauf für die bisher größte Tour der Musikerin: Deine Cousine – Live 2026 – Ich Weiß Wie Dieser Abend Endet!. Die Shows führen im Herbst durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, unter anderem nach Zürich, München, Köln, Berlin, Hannover, Leipzig und Wien.

Ina Bredehorn gab ihren Beruf als Industriemechaniker-Meisterin in Niedersachsen auf und wagte den Neustart auf dem Hamburger Kiez. Dort erarbeitete sie sich mit Haltung und Beharrlichkeit ihren Platz in der deutschen Rockszene.

Prägende Bühnenerfahrung sammelte sie an der Seite von Udo Lindenberg sowie im Rahmen von MTV Unplugged II. Mit Alben wie Attacke (2019), Ich Bleib Nicht Hier (2022, Platz 12) und Freaks (2025, Platz 6) schärfte sie ihr Profil zwischen klassischer Rock-Attitüde und direkter Ehrlichkeit.

Festivalauftritte bei Wacken Open Air, Hurricane Festival, Southside Festival, Deichbrand und Open Flair Festival gehören inzwischen ebenso zu ihrem festen Terrain wie Support-Touren mit Die Toten Hosen, Sondaschule und Fury In The Slaughterhouse.

Mit ihrem eigenen Label Attacke Records setzt sie zudem ein Zeichen für künstlerische Selbstbestimmung. Ein weiterer Meilenstein folgt am 19. Dezember 2026 mit der traditionellen Familienfeier in der Sporthalle Hamburg, bei der bis zu 7.000 Fans erwartet werden.