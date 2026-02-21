Superdeathflame: veröffentlichen neue Single „Crown Of Stars“

Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Superdeathflame meldet sich mit der Melodic-Metal-Hymne Crown Of Stars zurück. Der Song handelt vom letzten Überlebenden einer intelligenten Spezies, der unter einem unendlichen Sternenhimmel steht. Klarer und Growl-Gesang trifft auf harmonische Gitarren, treibendes Doublebass-Druming und eine Bridge, die in einen hymnischen, melodischen Refrain mündet. Der Song erzählt von kosmischer Einsamkeit, trotziger Entschlossenheit und bittersüßer Hoffnung.

