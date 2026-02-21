Clâm: veröffentlichen neue Single/Video „Outside“

Die neue Single Outside von Clâm ist ab sofort erhältlich, begleitet von einem hypnotischen Video. Der Song lädt die Hörer ein, digital abzuschalten und die weite Welt jenseits des Bildschirms zu entdecken – die Zwischenräume, Momente der Stille und die anderen Weltraumreisenden, die diesen Planeten mit uns teilen.

Seht euch das Video zu Outside hier an:

Nach ihrer Debütsingle Here And Now – einem langsam sich entfaltenden Meisterwerk, das die fragile Struktur reflektiert, die unsere innere und äußere Welt verbindet – richtet Outside ihren Blick nun nach außen. Der Song ermutigt die Zuhörer, den digitalen Lärm hinter sich zu lassen und sich wieder mit dem physischen Raum, gemeinsamen Erlebnissen und dem Unbekannten zu verbinden, das direkt vor der Tür wartet.

Mit einer Mischung aus Psychedelic, Ambient, Space/Slack und Fuzz-Rock, angereichert mit einem Hauch Disco, kreieren Clâm weiterhin einen unverwechselbaren Heavy-Psych-Sound. Weitläufige Klangschichten, eindringlicher Gesang, meditative Gitarren, präzise Basslinien und rhythmisch treibende Drums formen immersive Klanglandschaften, die gleichermaßen geheimnisvoll und erhebend wirken. Die Musik entspringt tiefer Freundschaft, vielfältigen Einflüssen und der Unmittelbarkeit des Augenblicks.

Clâm online:

https://www.facebook.com/clambake.band

https://www.instagram.com/clamsound/