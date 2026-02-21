Ian Paice feat. Purpendicular auf „The Banned European Tour 2026“ am 18.02.2026 im Nica Jazz Club, Hamburg

So darf das inzwischen weit vorgerückte Publikum, im Alter wie auch in den Gängen, bei eben Hush mitsingen und auch bei Black Night inklusive Improvisationen von Roadhouse Blues der The Doors und Fever von Little Willie John. Auch hier ist das Publikum textsicher, zumindest bei den Refrains, und singt erwartungsgemäß mit. Viele, gerade Deep-Purple-Tracks, werden mit Szenenapplaus bedacht, so wie bei Pictures Within zu Ehren von Jon Lord und dem natürlich anschließenden Perfect Strangers, bei dem der Italiener Alessandro Debiaggi an den Keys seine Fertigkeit zeigen darf. Es folgt das unverwüstliche Smoke On The Water, auch hier mit viel Publikumsgesang, bevor Ian Paice an den Bühnenrand kommt, sich bedankt, ein, zwei Anekdoten über Hamburg erzählt und dann mit Stormbringer den letzten Song des Abends spielt. Stürmischer Applaus begleitet Ian Paice, der wieder bei mir vorbeimuss. Ich nutze die Gelegenheit und bekomme das einzige Autogramm, das er gibt, auf die Banned-CD. Leider hatte der Merch-Stand kein Vinyl mehr dabei, aber auch so ist das schon schick und selten. Robby Walsh, der direkt dahintergeht, erwische ich so ebenfalls. Den Rest der Band erwische ich später, denn zum Abbau müssen fast alle mit ran. Das ist dann auch der einzige gravierende Unterschied zum Konzert in der Markthalle Hamburg. Anschließend geht es nach Hause.

Fazit: Auch innerhalb von fünf Monaten kann man sich Purpendicular gut noch einmal anschauen. Es macht Spaß und hält die Erinnerung an großartige Musik durch motivierte und talentierte Musiker aufrecht, auch wenn es keine Änderungen in der Setlist gibt.