Thundermother: veröffentlichen neue Single „Hellevator“ + Video

Die schwedischen Rockerinnen von Thundermother laden uns mit einer weiteren Single des kommenden Live-Albums Live’n’Alive, das am 17. April 2026 digital über Napalm Records erscheint, erneut zu einer ihrer energetischen Live-Shows ein. Die zweite Auskopplung des spannenden ersten Releases bei ihrem neuen Label ist eine neue Version von Hellevator. Ursprünglich 2016 als Standalone-Single veröffentlicht, haben Thundermother dem Song bei ihrer Show in Huskvarna, Schweden, zusätzliche Kraft verpasst – dort entstand die neue Live-Aufnahme des Songs während ihrer Dirty & Divine Tour im November 2025. Die explosive Atmosphäre des Konzerts gibt es auch im begleitenden Live-Video zu sehen. Zusätzlich sind außerdem Dog From Hell – Live In Huskvarna (Heat Wave, 2020) und I Left My License In The Future – Live In Copenhagen (Dirty & Divine, 2025) ab sofort auf Streaming-Plattformen verfügbar.

Filippa Nässil über Hellevator – Live in Huskvarna:

„I’m going down, down, down below… In the Hellevator you cannot pray… Wäre das nicht die perfekte Fahrstuhlmusik? Es geht um Spaß, und nichts als das bringt uns dieser Song, seit wir ihn geschrieben haben. Streamt ihm laut!“

