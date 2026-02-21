Ice Nine Kills: veröffentlichen neue Single „Twisting The Knife“ feat. Mckenna Grace

Mit Twisting The Knife feiern Ice Nine Kills offiziell ihren Einzug in das legendäre Scream-Universum. Der Song ist Teil des Soundtracks von Scream 7, der ab dem 27. Februar 2026 im Kino läuft. Gleichzeitig heißt die Band die ikonische Figur Ghostface offiziell im INKverse willkommen.

Frontmann Spencer Charnas erklärt: „Twisting The Knife ist unsere Hommage an Wes Craven und das Scream-Franchise, das uns unglaublich viel bedeutet. Scream steckt in der DNA von mir und von Ice Nine Kills — meine Liebe zu Horror, Comedy und der Verbindung zwischen beidem.“ Weiter führt er aus: „Zu hören, wie der Killer über Horrorfilme spricht — auf diese unverwechselbar popkulturell versierte Art von Kevin Williamson — hat mich umgehauen.“

Auch musikalisch gebe es Referenzen an die düsteren Klangwelten von Marco Beltrami, jedoch mit dem typischen INK-Twist.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Mitwirkung von Mckenna Grace, die im Film ebenfalls zu sehen sein wird. Sie sagt: „Diesen Song zu machen war eine ganz besondere Erfahrung für mich — ich bin ein riesiger INK-Fan und es war eine unglaubliche Gelegenheit, mit einem anderen Musikstil zu spielen.“ Als Inspiration nennt sie unter anderem Amy Lee: „Wir wollten die Stimmung von Scream und Sydneys Story so gut wie möglich einfangen.“

Das neue Video setzt die Horror-Ästhetik der Band konsequent fort. Erneut leiht Roger L. Jackson Ghostface seine Stimme. Die Handlung knüpft direkt an die 2025 veröffentlichte Single The Laugh Track an, in der Matthew Lillard mitwirkte. Im aktuellen Kapitel sind zudem David Arquette und Johnny Brennan zu sehen.

Erstmals angeteasert wurde Twisting The Knife bei der Headline-Show in der OVO Arena Wembley in London, inklusive inszeniertem Bühnenmoment mit Rose McGowan und einem Live-Videocall von Ghostface.

Nach 2,5 Jahren als Support von Metallica und mehreren ausverkauften Tourneen unterstreichen Ice Nine Kills mit dieser Veröffentlichung erneut ihre Ausnahmestellung an der Schnittstelle zwischen Horror und modernem Metal.