Die Zahl der Verkehrstoten in den USA steigt kontinuierlich. Für die Gore-Todesmetaller Exhumed ein gefundener Aufmacher, dem blutroten Asphalt mit einem Album, ihrem neunten seit dem noch etwas primitiven 1998er-Debüt Gore Metal, ein Denkmal zu setzen. Red Asphalt feiert in zehn blutrünstigen Geschichten unser lebensmüdes bis lebensverachtendes Verhalten im Straßenverkehr ab.

Die Spitztour beginnt mit wilder Raserei in Form von Unsafe At Any Speed, einem wilden Kickstart aus Blastbeats und miteinander kämpfendem Geschrei und gutturalen Growls. Die Saison ist eröffnet: Es darf Jagd auf Autofahrer gemacht werden. Der Asphalt muss bluten. Tiefe Schürfwunden paaren sich mit grotesk abstehenden Gliedmaßen, untermalt von wunderschönen Maidenschen Harmonien. Genüsslich grinden Matt Harvey und seine Geisterfahrer dann mit Shovelhead über die Highways auf der Suche nach Opfern.

Die wahnsinnige Schönheit eines Autounfalls

Das abrupte Schalten aus dem Uptempo in Blastbeats fordert offene Brüche und Schleudertraumata. Und immer wieder kreischendes Blech. Exhumed treten das Gaspedal gnadenlos durch, egal, ob Fußgänger oder schwere Betonwände im Weg sind. Wer bremst, verliert. Schon Steven Spielberg wusste: Der Kampf „Familienkarre gegen 40-Tonner“ kann leidenschaftlich und nervenaufreibend sein. Solange nicht nur das Glas splittert. Dafür sorgt das wilde Spiel an Gashebel und Bremse, auf das sich der Todes-Vierer bestens versteht.

Der liebreizenden Ode an den Schrottplatz, The Iron Graveyard, auf dem alle gleich sind, folgt ein hip-hoppiges Loblied auf wohltuende Auspuffgase, The Fumes. Nur schwere Luft ist Heavy Metal. Christine wäre stolz auf die kalifornischen Cruiser, die eine Spur aus Blut und Öl, Gedärmen und Benzin, gebrochenen Knochen und zermalmten Karosserien hinterlassen. Zum Schluss gibt es noch einen Gruß nach Österreich an die schrägen Kollegen von Pungent Stench in Form eines filigranen Gurgel-Solos. Danach ist die Straße befreit von unnötigem Leben.

