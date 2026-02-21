Radio BOB!: Neue Show BOBs BLOCKX-Party: Henning Wehland bringt jeden zweiten Donnerstag die Bretter zum Glühen

Der H-Blockx-Frontmann Henning Wehland übernimmt bei Radio BOB! das Mischpult – mit Lieblingssongs, Rockhymnen und exklusiven Backstagegeschichten aus über 30 Jahren Rockgeschichte.

Die H-Blockx erleben derzeit eine neue Hochphase: Ausverkaufte Hallen, gefeierte Singles und das kommende Album sorgen bundesweit für Aufmerksamkeit. Mit der bislang größten Tour der Bandgeschichte im Rücken sind die Münsterländer Crossover-Pioniere so kraftvoll wie lange nicht. Genau in diesem Moment geht Frontmann Henning Wehland den nächsten Schritt: Mit BOBs BLOCKX-Party startet er bei Radio BOB! seine eigene Show.

Ab sofort lädt er jeden zweiten Donnerstag von 21:00 bis 0:00 Uhr zu einer energiegeladenen Reise durch seine ganz persönlichen Lieblingssongs ein – inklusive legendärer Backstage-Stories und Anekdoten über bekannte Bands, große Bühnen und unvergessliche Momente der Rockwelt.

Mit den H-Blockx hat Henning Wehland deutsche Crossover-Geschichte geschrieben. Seit den 1990er-Jahren stehen die Münsteraner für druckvolle Gitarrenriffs, mitreißende Songs und eine unverwechselbare Mischung aus Rock, Funk und Metal. Gold- und Platinauszeichnungen, internationale Tourneen und Festivalauftritte vor zehntausenden Zuschauenden haben die Band zu einer festen Größe im Rockkosmos gemacht.

Bei BOBs BLOCKX-Party dreht Wehland nun selbst an den Reglern: Er präsentiert Songs, die ihn geprägt haben – von kompromisslosen Metal-Brettern über alternative Rockhymnen bis zu überraschenden Klassikern. Dabei liefert er persönliche Einblicke in Tourbus-Gespräche, Studio-Sessions und Begegnungen mit Größen der internationalen Musikszene. Die Sendung ist mehr als eine Playlist – sie ist ein Blick hinter die Kulissen eines Musikerlebens voller Leidenschaft, Lautstärke und unvergesslicher Nächte.

Mit diesem neuen Format erweitert Radio BOB! sein exklusives Artist-Portfolio um eine weitere starke Stimme aus der Rockszene. BOBs BLOCKX Party steht für Authentizität, Nähe und die gemeinsame Liebe zur handgemachten Musik – direkt, ehrlich und mit maximaler Energie.

BOBs BLOCKX Party läuft jeden zweiten Donnerstag von 21:00 bis 0:00 Uhr exklusiv bei Radio BOB!.