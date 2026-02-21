Hardline: veröffentlichen neues Album ‘Shout’ am 17.04.2026

Um die Geschichte des neuen Hardline-Studioalbums Shout vollständig zu erzählen, darf ein Verweis auf ihren 1992er-Klassiker Double Eclipse nicht fehlen. Seinerzeit wurde die einzigartige künstlerische DNA dieser fabelhaften Hardrock-Formation erschaffen und gleich mit dem ersten Entwurf nahezu perfektioniert.

Seither haben Hardline sechs weitere Studioscheiben veröffentlicht, allesamt Höhepunkte dieses Genres. Mit Shout knüpft die Gruppe um den amerikanischen Sänger Johnny Gioeli (Axel Rudi Pell, Crush 40) und seine italienischen Kollegen, Keyboarder Alessandro Del Vecchio, Gitarrist Luca Princiotta, Bassistin Anna Portalupi und Schlagzeuger Marco Di Salvia, nun so treffsicher wie nie zuvor an ihr 92er-Meisterwerk an.

„Auf der aktuellen Scheibe findet man die für uns typischen Refrains und das klassische Songwriting von Double Eclipse, allerdings mit einer zeitgemäßen Produktion sowie aktuellem Sound. Das Album vermittelt ein Gefühl, als wenn man sein Autofenster herunterkurbelt und das Radio so laut wie möglich aufdreht“, skizziert Johnny Gioeli die zehn neuen Songs und ergänzt: „Diese Band will ihre Musik nicht neu erfinden. Hardline sind Hardline, und als Fan weiß man, was man von uns erwarten darf!“

Die Debütsingle Rise Up ist der perfekte erste Vertreter des neuen Albums.

Shout Tracklist:

1. Shout

2. Rise Up

3. It Owns You

4. When You Came Into My Life

5. Mother Love

6. Rise Above No Fear

7. Candy Love

8. I’m Leaning On It

9. Welcome To The Thunder

10. Glow

Shout erscheint am 17.04.2026 weltweit über Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPak

=> LP, 140 g, schwarzes Vinyl, wattierte Innentasche, farbiger Beileger

=> Exklusive CD/LP Bundles mit einem Shirt nur im Steamhammer Shop

=> Download / Streaming

Pre-Order Link für alle Konfigurationen: https://hardline.lnk.to/Shout

Hardline live 2026:

17.04. Osnabrück – Hydepark

22.04. Essen – Turock

24.04. Kaiserslautern – Kammgarn

28.04. CH-Zürich – Komplex 457

29.04. Bensheim – Musiktheater Rex

30.04. München – Backstage Halle

05.05. Berlin – Hole 44

06.05. Hamburg – Knust

08.05. Köln – Gebäude 9

09.05. Aschaffenburg – Colos-Saal

01.08. Wacken – Wacken Open Air

06.11. Lichtenfels – Paunchy Cats

07.11. Stuttgart – Im Wizemann

08.11. CH-Pratteln – Z7

11.11. Augsburg – Spectrum

12.11. AT-Wörgl – Komma

17.11. Braunschweig – KuFa

18.11. Lübeck – Rider’s Cafe