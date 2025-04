Hardline: Hard-Rock-Legende unterschreibt bei SPV/Steamhammer

Hinter vorgehaltener Hand wurde schon seit geraumer Zeit darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: Die amerikanische Hardrock-Legende Hardline um Ausnahmesänger Johnny Gioeli (auch Frontmann der Axel Rudi Pell Band) hat bei Steamhammer/SPV unterschrieben. Derzeit arbeitet die fünfköpfige Band an neuem Material für ihr kommendes Studioalbum, das im Frühjahr 2026 erscheinen soll. Anschließend wird es gleich zwei Headliner-Tourneen in Europa geben, inklusive einiger Shows bei wichtigen Sommerfestivals. „Die Zeit ist reif, nicht nur für ein neues Album, sondern für einen kompletten Restart“, erklärt Johnny Gioeli, „dazu zählt eine ehrgeizige Plattenfirma, die voll hinter ihren Bands steht. Ich kenne SPV schon seit mehr als 25 Jahren und weiß, wie engagiert dort gearbeitet wird und dass die Mitarbeiter für ihre Künstler alles geben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und kann es kaum abwarten, noch im Frühjahr 2025 mit den Aufnahmen der neuen Scheibe zu beginnen.“

Gioeli verspricht den Fans ein Album, wie es typischer für Hardline kaum sein könnte. Er sagt: „Wir hatten immer schon einen eigenen, unverwechselbaren Sound, den typischen Hardline-Style, daran wird sich nichts ändern. Bei uns und meinen Bandmitgliedern Alessandro Del Vecchio (keyboards), Luca Princiotta (Guitars), Anna Portalupi (bass) und Marco Di Salvia (drums) gibt es keine halbherzigen Experimente, jeder bekommt das, was er zu Recht von dieser Band erwartet und seit unserem 92er Debüt Klassiker Double Eclipse kennt. We´ll get back to our children!“

Auch Steamhammer Labelmanager Olly Hahn freut sich über den gelungenen Coup und auf eine erfolgversprechende Zusammenarbeit: „Über Johnny Gioelis große Qualität als Sänger bei Axel Rudi Pell brauchen wir nicht explizit zu sprechen, und genauso gut ist er auch in seiner eigenen Band. Hardline stehen für stetige Qualität im Bereich Melodic Rock, und ich bin glücklich, diese Band endlich für Steamhammer gewonnen zu haben!“

Hardline live 2025

04.05. AT-Wien – Szene

20.09. CH-Tennwil – Rocknacht Festival

