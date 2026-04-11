Time For Metal Osterverlosung 2026: die Gewinner der Verlosungen stehen fest!

Time For Metal, EMP, STP Hamburg Konzerte GmbH und SPV / Steamhammer gratulieren den Gewinnern der Time For Metal Osterverlosung 2026.

Die Gewinner:

Time For Metal Osterverlosung 2026: einmal 2 Tickets für das Solence Konzert am 14.04.2026 im Logo in Hamburg – Michael aus Schafstedt

Time For Metal Osterverlosung 2026: einmal 2 Tickets für das Infected Rain & Butcher Babies Konzert am 23.04.2026 im Logo in Hamburg – Robyn aus Bremen

Time For Metal Osterverlosung 2026: einen 40,00 Euro Gutschein für den EMP Shop – Christiane aus Hannover

Time For Metal Osterverlosung 2026: zwei SPV / Steamhammer CD Pakete – Nicole aus Frielendorf und Morten aus Windeck