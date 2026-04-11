Witch Ripper: neues Album „Through The Hourglass“ ist am 10.04. über Magnetic Eye Record erschienen

Auf ihrem dritten Album Through The Hourglass entfesseln Witch Ripper ihr ganzes Können und liefern eingängige Melodien, mitreißende Riffs und gnadenlose Hooks in Hülle und Fülle.

Die US-amerikanische Metal-Band vereint melodische Härte mit Elementen aus Progressive, Sludge und anderen Stilen mit scheinbarer Leichtigkeit. Witch Ripper lassen sich klanglich im weiteren Spektrum von Bands wie Mastodon, Baroness und High On Fire verorten, kanalisieren aber gleichzeitig den Rock-Bombast von Queen und David Bowie sowie den modernen Prog von Coheed And Cambria und Muse.

Through The Hourglass führt die Geschichte ihres zweiten Albums The Flight After The Fall (2023) fort, in dem die Suche des Protagonisten nach Frieden im Tod durch einen Flug in ein Schwarzes Loch vergeblich war. Zu Beginn von Through The Hourglass erwacht er in einer Welt ohne Zeit und begegnet einer vertrauten, dunklen Präsenz aus seiner Vergangenheit.

Through The Hourglass – Trackliste:

1. Odyssey In Retrograde

2. The Portal

3. Symmetry Of The Hourglass

4. Echoes And Dust

5. The Clock Queen

6. Proxima Centuari

7. The Spiral Eye

Gastmusikerin:

Irene Barber – Gesang auf The Spiral Eye

Aufnahmen / Mixing: Matt Bayles, Studio Litho & EXES Audio, Seattle, WA (USA)

Mastering: Brad Boatright, Audio Siege Studios, Portland, OR (USA)

Covergestaltung: Chris Panatier

Layout: Łukasz Jaszak

Witch Ripper planen bereits ihre nächste US-Tour und hoffen, im Rahmen der Veröffentlichung ihres Albums Through The Hourglass auch erstmals in Europa auftreten zu können. Metal ist alles andere als tot, und dieses Album ist der beste Beweis für seine Lebendigkeit. Mehr Informationen findet ihr hier:

Witch Ripper online:

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