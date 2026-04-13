Deliverance: veröffentlichen die erste Single „The Banquet Part 1“ aus ihrem kommenden Album „The Voyager Golden Banquet“

Mit ihrem neuen Album erkunden Deliverance die Weiten des Universums, doch das Pariser Quartett vergisst nie, zur Erde zurückzukehren. Das Diptychon The Banquet beschließt das Album und bildet gleichzeitig den Abschluss (oder vielleicht den Beginn) dieser Expedition.

Entdeckt The Banquet Part 1, die erste Single aus The Voyager Golden Banquet, die am 22. Mai über Les Acteurs De L’Ombre erscheint und sich vor dem Hintergrund ihrer charakteristischen Avantgarde-Mischung aus Doom, Sludge, Black Metal und Psychedelic präsentiert.

„This track, divided into two parts, represents a culmination of the interstellar journey we’ve crafted on this album. After this long voyage, The Banquet Part 1 gives us a glimpse of light at the end of the tunnel, evoking strength and hope to continue this journey that may not yet be over…“ – Deliverance